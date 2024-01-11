Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ απειλεί και πάλι με πυρηνικά όπλα την Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στα πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

«Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν, όπως γνωρίζουμε, ήταν διάφορα οχήματα μεταφοράς με διαφορετικές κεφαλές. Εκτός από τις πυρηνικές, προς το παρόν», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Ρωσικής Στρατιωτικής και Αμυντικής Επιτροπής, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις τελευταίες επιθέσεις, στις οποίες περισσότεροι από 30 πολίτες σκοτώθηκαν στο Κίεβο, για παράδειγμα, ως «επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων».

Ο Μεντβέντεφ που είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας συνέχισε μ’ ένα μήνυμα στο Telegram, με το οποίο προειδοποιεί το Κίεβο για τις προσπάθειές του να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς εναντίον βάσεων εκτόξευσης πυραύλων σε ρωσικό έδαφος.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν θα θεωρηθούν «νόμιμη άμυνα, αλλά μια άμεση και προφανής δικαιολογία για τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον μιας τέτοιας χώρας», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην ανάρτησή του.

Από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Μεντβέντεφ εμφανίζεται ως ένας σκληροπυρηνικός και επανειλημμένα έχει απειλήσει με χρήση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράγματι να το πράξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

