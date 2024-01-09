Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γνωστός για τις υποτιμητικές και συχνά υβριστικές επιθέσεις του σε ηγέτες χωρών, χλεύασε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που σημειώνονται αυτή την εβδομάδα στη Γερμανία.

«Απεργίες στη Γερμανία: αγρότες έχουν μπλοκάρει τις μετακινήσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι επιδοτήσεις έχουν τελειώσει και τα αστρονομικά ποσά που δαπανώνται για την Ουκρανία εξακολουθούν να αυξάνονται. Και η Γερμανία είναι ο βασικός χρηματοδότης», τόνισε ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Μεντβέντεφ με ανάρτηση στο Χ.

Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, ο Μεντβέντεφ είπε ότι Ουκρανοί εθνικιστές θα μπορούσαν σύντομα να εξαγάγουν τις διαδηλώσεις τους στο Βερολίνο.

«Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ αμφίβολο ότι θα αντέξει ο Σολτς, ο καγκελάριος-λουκάνικο», δήλωσε με υποτιμητικό τόνο.

Τον Μάιο του 2022 ο τότε πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Βερολίνο 'Αντριι Μέλνικ είχε χρησιμοποιήσει μια χαρακτηριστική στα γερμανικά υποτιμητική έκφραση αντιδρώντας στη δήλωση του καγκελάριου Σολτς ότι δεν σχεδίαζε εκείνη την περίοδο να επισκεφθεί το Κιέβο, λόγω του χαρακτηρισμού του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ως ανεπιθύμητου από την ουκρανική πλευρά. «Το να παριστάνει κανείς τον θιγμένο, δεν ακούγεται ιδιαίτερα ως στάση πολιτικού ηγέτη», σχολίασε τότε ο Μέλνικ, χαρακτηρίζοντας τον Σολτς με μια λαϊκή γερμανική έκφραση, ως «προσβεβλημένο λουκάνικο» («beleidigte Leberwurst»).

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκαλούν από χθες, Δευτέρα, στη Γερμανία οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ και τα φορτηγά τους κομβικές οδικές αρτηρίες σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές των επιδοτήσεων στα καύσιμα.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η δυτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες στη Γερμανία.

Από το ξέσπασμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Μεντβέντεφ έχει γίνει ένα από τα σκληροπυρηνικά στελέχη της ρωσικής ηγεσίας.

Πηγή: skai.gr

