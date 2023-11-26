Οι δύο από τους τρεις δημοσιογράφους που είχαν απαχθεί τις τελευταίες ημέρες στην πολιτεία Γκερέρο του Μεξικού (νότια) αφέθηκαν ελεύθεροι σώοι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η Άρθρο 19, μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Οι Σίλβια Άρσε και Αλμπέρτο Σάντσες, ζευγάρι που διευθύνει τον ειδησεογραφικό ιστότοπο RedSiete, απελευθερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, διευκρίνισε η ΜΚΟ.

Απήχθησαν την Τετάρτη από ενόπλους που εισέβαλαν στα γραφεία του ιστότοπου στην Τάξκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η Άρθρο 19.

Ο Πέδρο Κάρδενας, μέλος της οργάνωσης, τόνισε στο Ρόιτερς πως η απελευθέρωση του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε από πρόσωπο που έχει στενή σχέση μαζί τους, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μάρκο Τολέδο, ο διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας El Espectador de Taxco, παραμένει στα χέρια των απαγωγέων του μαζί με τον γιο του, ωστόσο η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Κάρδενας τόνισε πως η γυναίκα δεν υπέστη βίαιη μεταχείριση, επικαλούμενος πηγές προσκείμενες στην οικογένεια.

Η γενική εισαγγελία στην πολιτεία Γκερέρο ανακοίνωνε την Πέμπτη πως διενεργείται έρευνα για την εξαφάνιση πέντε προσώπων στην τουριστική πόλη Τάξκο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων Τολέδο, Άρσε και Σάντσες.

Το γραφείο της γενικής εισαγγελίας δεν απάντησε αμέσως όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για να τού ζητήσει σχόλιο για τις εξελίξεις στις υποθέσεις.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής φέτος, η Άρθρο 19 κάνει λόγο για πέντε δολοφονίες δημοσιογράφων. Η περασμένη ήταν η πιο πολύνεκρη χρονιά αφότου η ΜΚΟ άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα, το 2000: διαπράχθηκαν 13 δολοφονίες δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

