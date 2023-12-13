Την τελευταία του πνοή άφησε ο 61χρονος ηθοποιός Αντρέ Μπράουερ τη Δευτέρα μετά από μικρής διάρκειας ασθένεια.

Ο ίδιος έγινε ευρεώς γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Brooklyn Nine-Nine ως Captain Raymond Holt ρόλος για τον οποίο κέρδισε δύο Critics Choice Awards για β΄ανδρικό ρόλο και τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy.

Ακόμη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του NBC Homicide: Life on the Street από το 1992 έως το 1998 για την οποία το '98 πήρε Emmy ως ντετέκτιβ Frank Pembleton.

Ήταν υποψήφιος 11 φορές για Emmy

Ο Μπράουερ γεννήθηκε το 1962 στο Σικάγο και ήταν ο μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του, έκανε θεατρικές σπουδές με υποτροφία στο Stanford και μαθήματα υποκριτικής στη Juilliard School for drama. Ο πρώτος κινηματογραφικός του ρόλος ήταν στην ταινία του 1989 Glory στην οποία υποδύθηκε έναν στρατιώτη στα πρώτα αφροαμερικανικά συντάγματα του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Ο Μπράουερ ήταν υποψήφιος 11 φορές για Emmy.

