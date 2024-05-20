Λονδίνο, Θανάσης Γκαμπός

Ως «ημέρα ντροπής για το βρετανικό κράτος» χαρακτήρισε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ αντιδρώντας στο πόρισμα-κόλαφο για το σκάνδαλο των μεταγγίσεων με μολυσμένο αίμα στο σύστημα υγείας NHS.

Το πόρισμα ανεξάρτητης πολυετούς έρευνας υπό τον δικαστή σερ Μπράιαν Λάνγκσταφ έκανε λόγο για «αποτρέψιμη καταστροφή» και κατηγόρησε πολιτικούς, γιατρούς και λοιπούς αρμόδιους για «συγκάλυψη».

Πάνω από 30.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταγγίσεις με αίμα μολυσμένο με τους ιούς της ηπατίτιδας C και του HIV την περίοδο 1970-1991. Περίπου 3.000 εξ αυτών έχουν πεθάνει. Οι μεταγραφές στις πλείστες περιπτώσεις έγιναν με γνώση των κινδύνων από τους γιατρούς και τις αρχές αλλά εν γνώσει τους από τους ασθενείς.

Σε έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο κ. Ο Σούνακ έκανε λόγο για «δεκαετίες ηθικού ελλείμματος στην καρδιά του εθνικού μας βίου», αποδεχόμενοι ευθύνες του NHS, του κρατικού μηχανισμού, πολιτικών και διαδοχικών κυβερνήσεων.

Αναφερόμενος σε παρακάτω από τα πιο αξιοσημείωτα και «αδιανόητα» ευρήματα της έρευνας, ο κ. Σούνακ απηύθυνε «ολόψυχη συγνώμη δίχως περιστροφές για αυτή την τρομερή αδικία».

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα των επιζώντων και των συγγενών θυμάτων, ο Βρετανός πρωθυπουργός έγινε πιο συγκεκριμένος και σημείωσε ότι αυτή η συγνώμη δίνεται για την αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει όλους αυτούς τους ανθρώπους λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, για την «επαναλαμβανόμενη αποτυχία» του κράτους και των γιατρών να αναγνωρίσουν τα δεινά που προκάλεσαν και τέλος για τη «θεσμική άρνηση» να αναληφθεί η ευθύνη για αυτά τα λάθη ή ακόμα χειρότερα για την προσπάθεια άρνησης και συγκάλυψης.

«Αυτή είναι μια απολογία από το κράτος σε κάθε άτομο που έχει επηρεαστεί από αυτό το σκάνδαλο. Δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει έτσι. Και μέρους εκ ετούτης και κάθε κυβέρνηση που εκτείνεται πίσω στη δεκαετία του 1970, λυπάμαι αληθινά», είπε ο κ. Σούνακ.

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με δύο δεσμεύσεις: την καταβολή πλήρους αποζημίωσης («οτιδήποτε κι αν κοστίσει... θα το πληρώσουμε») και την προσεκτική μελέτη των συστάσεων του σερ Μπράιαν.

Τη δική του απολογία εκ μέρους κυβερνήσεων των Εργατικών προσέφερε και ο νυν ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Υπάρχει μόνο μία λέξη: συγνώμη», είπε ο σερ Κιρ Στάρμερ.

Το πόρισμα της έρευνας αναφέρεται στη χρήση μολυσμένων προϊόντων αίματος για μια νέα θεραπεία αιμοφιλικών ασθενών. Το πλάσμα αίματος είχε εισαχθεί από τις ΗΠΑ παρά τις προειδοποιήσεις ότι μεταξύ των δωρητών ήταν και άτομα υψηλού ρίσκου, όπως ναρκομανείς και τρόφιμοι φυλακών.

Σημειώνει επίσης ότι στη δεύτερη κατηγορία ασθενών που επλήγησαν, δηλαδή ανθρώπων που χρειάζονταν μετάγγιση λόγω επιπλοκών στον τοκετό, λόγω ατυχημάτων ή άλλων θεραπειών, χρησιμοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως επί δύο δεκαετίες υποβαλλόταν σε ελλιπείς έλεγχος ασφαλείας.

