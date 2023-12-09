Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κοινότητα του κεντρικού Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές, όταν ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στους δημότες χωριού και κακοποιούς που είχαν πάει να τους εκβιάσουν για να τους αποσπάσουν χρήματα, σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η συμπλοκή, που ξέσπασε στην κοινότητα Τεσκαλτιτλάν της πολιτείας του Μεξικού (κεντρικά), είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «οκτώ άνθρωποι» που κατά τα φαινόμενα «επιδίδονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες», καθώς και «τρεις κάτοικοι», διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η πολιτειακή γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον μεξικανικό Τύπο, οι κακοποιοί ήταν μέλη της συμμορίας Λα Φαμίλια Μιτσοακάνα (σ.σ. «Οικογένεια από την [πολιτεία] Μιτσοακάν»), που πήγαν στην αγροτική κοινότητα για να εκβιάσουν κατοίκους ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα. Όμως κάποιοι από τους κατοίκους οργανώθηκαν και πήγαν να συγκρουστούν μαζί τους.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγουν μέσα ενημέρωσης —μεταξύ άλλων, αναρτήθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Milenio— εικονίζει τις χαοτικές συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων οπλισμένων με πιστόλια, τουφέκια, ρόπαλα, μαχαίρια και ακόμη πιο βαριά οπλισμένων κακοποιών σε υπαίθριο χώρο άθλησης.

Η πολιτειακή αστυνομία σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί επίσημα πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου άρχισε το 2006 ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ. Έκτοτε, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Έχουν επίσης καταγραφτεί πάνω από 110.000 βίαιες εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους από το 2006 και πέρα. Τόσο οι φόνοι, όσο και οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αποδίδονται από τις αρχές στην πλειονότητά τους στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

