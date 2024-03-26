Μεξικό: Απανθρακωμένα ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν σε δυτική πολιτεία

Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν σε μυστικούς τάφους και αποτεφρωτήρα στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα συλλογικότητα η οποία αναζητεί εξαφανισμένα πρόσωπα.

Συνολικά 25 σάκοι, που περιείχαν οστά και απανθρακωμένους ιστούς, βρέθηκαν προχθές Κυριακή στην Ελ Σάλτο, στη Χαλίσκο, την πολιτεία που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό εξαφανισθέντων στη χώρα, κάπου 15.000 ανθρώπους.

«Πέσαμε πάνω σε αυτοσχέδιο φούρνο», εξήγησε η Ιντίρα Ναβάρο, της συλλογικότητας Guerreros Buscadores, στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ψάχνοντας λίγο, αρχίσαμε να βρίσουμε οστά και κομματάκια δέρματος, καμένες ανθρώπινες σάρκες, η δυσωδία ήταν ανυπόφορη». Ο αυτοσχέδιος αποτεφρωτήρας ανέδιδε ακόμη καπνό, πρόσθεσε.

Η εισαγγελία, αρμόδια για την επαλήθευση καταγγελιών αυτής της φύσης, δεν έχει εκφραστεί ακόμη.

Στην ίδια πολιτεία, τη Χαλίσκο, εντοπίστηκαν πέντε πτώματα —τεσσάρων ανδρών και μιας γυναίκας— σε δρόμο ανάμεσα στους δήμους Ενκαρνασιόν και Λάγος δε Μορένο.

Συλλογικότητες που αναζητούν αγνοούμενους λένε πως καρτέλ των ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν φούρνους για να απανθρακώνουν τα θύματά τους και να εξαφανίζουν κάθε ίχνος τους.

Τον Οκτώβριο, άλλη συλλογικότητα —από αυτές που ιδρύουν συχνά μητέρες, που ψάχνουν τα παιδιά τους— εντόπισε ανθρώπινα υπολείμματα σε αποτεφρωτήρα που βρισκόταν σε άδειο οικόπεδο, στην ίδια ίδια πολιτεία, τη Χαλίσκο.

Το Μεξικό μετρά σχεδόν 100.000 εξαφανισθέντες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, που επικαιροποιήθηκαν τη 19η Μαρτίου.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εξαφανίσεις καταγράφτηκαν μετά το 2006, όταν η κυβέρνηση την εποχή κήρυξε τον πόλεμο στα καρτέλ, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό.

Το Μεξικό μετράει πάνω από 52.000 πτώματα που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Movimiento por Nuestros («Κίνημα για τους δικούς μας», ενν. εξαφανισμένους).

Η πολιτεία Χαλίσκο είναι προπύργιο του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, μιας από τις πιο βίαιες συμμορίες στη χώρα, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα.

Στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), που βρέχεται από τον Ειρηνικό, οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά την απαγωγή 66 και την απελευθέρωση 54.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.