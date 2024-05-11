Συνελήφθησαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έξι - 6- μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην εσωτερική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων κάνναβης που παρήγαγαν και την αποκόμιση μεγάλων παράνομων εσόδων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 9 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, κατελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι να έχουν εγκαταστήσει από κοινού, εργαστήριο - φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, πλήρως εξοπλισμένο, με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας έτσι κατάλληλες συνθήκες για την ωρίμανση των φυτών, προκειμένου να επιτυγχάνεται συνεχής παραγωγή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση έχοντας διαρκή δράση, διέθετε ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή για την παραγωγή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους, ενώ τα μέλη της είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, ως εξής:

42χρονος, τη χρηματοδότηση και εγκατάσταση της καλλιέργειας και την στρατολόγηση του εργατικού δυναμικού, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων προκειμένου να δικαιολογεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες,

43χρονος, τη διευκόλυνση της μεταφοράς εργατικού δυναμικού και εφοδίων στο χώρο της φυτείας,

24χρονος, την εποπτεία της καλλιέργειας και τον έλεγχο της φυτείας, καθώς και τη συγκομιδή, φύλαξη και αποθήκευση των παραγόμενων ποσοτήτων κάνναβης, προς περαιτέρω διακίνηση,

32χρονος, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εποπτεία της καλλιέργειας και τον τεχνικό έλεγχο της φυτείας και

δύο 39χρονοι, τον ανεφοδιασμό του εργατικού δυναμικού με τρόφιμα, καθώς και τη συγκομιδή της κάνναβης προς περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των κατηγορούμενων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

215 δενδρύλλια κάνναβης,

33 κιλά και 202,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

3,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

2 οχήματα,

8.345 ευρώ, 100 δολάρια Η.Π.Α. και 500 λίρες Αγγλίας

11 κινητά,

4 ζυγαριές

22 κερδοφόροι λαχνοί συνολικού χρηματικού ποσού 28.003,19 ευρώ,

9 τραπεζικές αποδείξεις είσπραξης κερδών συνολικού χρηματικού ποσού 5.793,20 ευρώ,

πλήθος κλειδιών και

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίων - φυτωρίων καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης σε πλαστικές γλάστρες διά της υδροπονικής μεθόδου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

