Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (10/05) μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε στη σκηνή του Μάλμε της Σουηδίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision ξεσηκώνοντας το κοινό με το μοναδικό «My Number One».

Σήμερα στον μεγάλο τελικό θα ανακοινώσει την υψηλότερη βαθμολογία της χώρας, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου» από την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού.

Και αυτή τη φορά η Έλενα Παπαρίζου θα εμφανιστεί με μία ολοκέντητη δημιουργία που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Έλληνα σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου από την τελευταία χειμωνιάτικη Haute Couture συλλογή του.

Πρόκειται για μια μάξι glam rock τούλινη τουαλέτα διακοσμημένη με γυάλινα ombre κρόσσια σε χρώματα του metallic grey και jet hematite. Ξεχωρίζει η cut out λεπτομέρεια στο στήθος καθώς και το εντυπωσιακό σκίσιμο στο πλάι που θα αναδείξει τα καλλίγραμμα πόδια της.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αποκαλύπτει τη δημιουργία της «Number Οne» νικήτριας της χώρας μας η οποία για άλλη μια φορά θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

