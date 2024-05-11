Ουκρανία: Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Χάρκοβο μετά από ρωσική επίθεση

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Όλεχ Σινεχούμποφ μία ημέρα μετά την έναρξη αιφνιδιαστικής, χερσαίας διασυνοριακής επιχείρησης των ρωσικών στρατευμάτων.

«Συνολικά 1.775 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε ο Σινεχούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυρά με το πυροβολικό και με όλμους εναντίον 30 περιοχών της επαρχίας τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μικρές προόδους στη μεθοριακή περιοχή, από την οποία είχαν απωθηθεί πριν σχεδόν δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας του Χαρκόβου βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι «σφοδρές μάχες» μαίνονται κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου.

Υψηλόβαθμη πηγή από τον ουκρανικό στρατό δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν ένα χιλιόμετρο μέσα στην Ουκρανία και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια «ουδέτερη ζώνη» στην επαρχία του Χαρκόβου και στη γειτονική Σούμι προκειμένου να σταματήσουν να εξαπολύονται από εκεί επιθέσεις εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Οι αρχές του Κιέβου προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες ότι η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να επιτεθεί στις μεθοριακές περιοχές της βορειοανατολικής Ουκρανίας εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημά της, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις παραδόσεις βοήθειας από τη Δύση και ελλείψεις μαχητών.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στην επαρχία του Χαρκόβου, όπου, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχουν πάρει θέσεις το πυροβολικό και drones για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επίθεση.

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε χθες ότι η Ρωσία πέτυχε «σημαντικά τακτικά κέρδη», αλλά ο βασικός στόχος της επιχείρηση είναι να «προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό της Ουκρανίας από άλλες κρίσιμες περιοχές του μετώπου».

Το ISW επεσήμανε ότι δεν μοιάζει να πρόκειται για «επίθεση μεγάλης κλίμακας με στόχο να περικλείσει, να περικυκλώσει και να καταλάβει το Χάρκοβο», τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

