Σ’ εσάς που με ακούτε, της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου

Μετά από δύο σεζόν, η παράσταση του ΚΘΒΕ, «Σ’ εσάς που με ακούτε» θα παρουσιαστεί, σε συμπαραγωγή με τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως», στην Αθήνα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο της Λούλας Αναγνωστάκη σε μια πρωτότυπη σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, στο Αμφι- Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις προσωπικές ιστορίες που «ακουμπούν» στην έντονη επιθυμία όλων των ανθρώπων του κόσμου για ελευθερία, ισότητα και ουσιαστική αποδοχή της διαφορετικότητας. Πρόκειται για μια παράσταση που προκαλεί πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θίγει ζητήματα διαχρονικά, βαθιά πολιτικά με τον άνθρωπο στο επίκεντρο να παλεύει και να διεκδικεί τα αυτονόητα. Η Λούλα Αναγνωστάκη στο «Σ’ εσάς που με ακούτε», ίσως ένα από τα σημαντικότερα έργα της, μας προσκαλεί για άλλη μια φορά, να βουτήξουμε στο παρελθόν και ν’ αναδυθούμε στο παρόν, γεμίζοντας τα πνευμόνια μας με τον αέρα του μέλλοντος. Να συνομιλήσουμε με το έργο και να αναρωτηθούμε τι φοβόμαστε, τι ελπίζουμε και πώς μοιάζει το αύριο που κοιμάται μέσα μας.

Παίζουν: Πάρης Αλεξανδρόπουλος (Τζίνο), Σεμίραμις Αμπατζόγλου (Τρούντελ), Νικόλας Δροσόπουλος (Νίκος), Ελένη Θυμιοπούλου (Μαρία), Γιώργος Κολοβός (Ιβάν), Νίκος Μήλιας (Άγης), Χρυσή Μπαχτσεβάνη (Σοφία), Δημήτρης Ναζίρης (Χανς), Μπέττυ Νικολέση (Έλσα)

Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη στις

Α’ Ζωνη: 20€, Β’ Ζωνη: 18€, 16€ μειωμένο, Γ’ Ζωνη: 16€, 14€ μειωμένο

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Αγγελικής Χατζημιχάλη 15, Αθήνα

«Φως! ω, πού είναι το φως;»: Τραγούδια σε ποίηση του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ στην Λυρική Σκηνή

O ποιητικός κόσμος του μεγάλου Ινδού στοχαστή Ραμπιντρανάτ Ταγκόρ αποκαλύπτεται μέσα από μια μοναδική συναυλία γεμάτη σπάνια τραγούδια πάνω σε ποιήματά του, που θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα της συναυλίας με τίτλο «Φως! Ω, πού είναι το φως;» περιλαμβάνει έργα των Φράνκο Αλφάνο, Μιχαήλ Ιππολίτοφ-Ιβάνοφ, Αλφρέντο Καζέλλα, Αντρέ Καπλέ, Τζων Ώλντεν Κάρπεντερ, Ζαν Κρα, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Νταριύς Μιγιώ, Ρέτζιναλντ Σουήτ, Κάρολ Συμανόφσκι και Ρίτσαρντ Χάγκεμαν. Το πλούσιο και εκλεκτικό αυτό απάνθισμα από μελοποιήσεις του ποιητικού έργου του Ραμπιντρανάτ Ταγκόρ θα ερμηνεύσει μια ομάδα από σημαντικούς εκπροσώπους της ρεσιταλικής μας σκηνής, αποτελούμενη από τις μονωδούς Λυδία Ζερβάνου και Έλενα Μαραγκού, τη φλαουτίστρια Ναταλία Γεράκη και τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα.

Κυριακή 12/5 στις 19:30

12-15€ €, φοιτητικό, παιδικό 10€

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

8 «Ενδιάμεσα»: Έκθεση του Αντώνη Στάβερη στην γκαλερί Σκουφά

Απόκοσμες απόψεις της βιομηχανικής Αθήνας και πορτρέτα φυτών μέσα στο ατελιέ, σε σπίτια φίλων στο Βερολίνο και το Παρίσι, έξω σε αρχαιολογικούς χώρους, συνθέτουν, στην γκαλερί Σκουφά, ένα είδος προσωπικού ημερολογίου του καλλιτέχνη Αντώνη Στάβερη, όπου καταγράφονται και συντίθενται θραύσματα του αστικού βίου. Οι εικόνες του Στάβερη είναι τόσο έντονες σαν φωτεινές επιγραφές ώστε μπορείς να χαθείς μέσα τους όπως με τις οφθαλμαπάτες της ερήμου. Και ναι μεν παραμένει ένας ζωγράφος της σύγχρονης πόλης, αλλά στην τελευταία του πρόταση επιχειρεί να σκάψει πέρα από την προφάνειά της.

Γνωστός για τη χρωματική λεπτότητα της παλέτας και το στέρεο κτίσιμο της σύνθεσης, ο ζωγράφος στα τελευταία του έργα ταξιδεύει το βλέμμα σε βιομηχανικές στέγες, σε κλιμακοστάσια – περιστεριώνες στις ταράτσες, έξω από το οπτικό μας πεδίο. Αντίστοιχα, στο χρώμα του “ανασκάπτει” μέρη όπου λιμνάζουν σπασμένα μνημεία, προφυλαγμένα όχι στα μουσεία, αλλά στα σπλάγχνα της φύσης. Αρχαία ερείπια που βρίσκονται στο πλάι της προσοχής μας, αναστηλώνονται μαρτυρώντας πως δεν ζούμε πλάι σε αυτά∙ ζούμε επειδή αυτά.

Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Γιώργου Μυλωνά

Δευτέρα και Τετάρτη στις 10:00 – 16:00, Τρίτη και Πέμπτη στις 10:00 – 21:00, Παρασκευή στις 10:00 – 20:00, Σάββατο στις 10:30 – 16:00

Είσοδος ελεύθερη

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.