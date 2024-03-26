Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο κατέθεσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που διεκδικεί την επανεκλογή του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, υπέβαλε και επισήμως την υποψηφιότητά του στο Εθνικό Εκλογικού Συμβούλιο (CNE) που κατηγορείται από πολλούς ότι λαμβάνει εντολές από την κυβέρνηση και θέλει να εμποδίσει τους υποψήφιους της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Σας ορκίζομαι, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στην Αγία Τριάδα, ότι στις 28 Ιουλίου (τότε θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, σε έναν γύρο), την ημέρα των 70ων γενεθλίων του Κομαντάντε Τσάβες, θα τους νικήσουμε και πάλι», είπε ο Μαδούρο, που ήταν ντυμένος στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας, αφού κατέθεσε την υποψηφιότητα του κόμματός του, του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος Βενεζουέλας (PSUV). «Ο λαός έχει σχέδιο, ο λαός έχει τη δύναμη, ο λαός έχει έναν υποψήφιο, τον Νικολάς Μαδούρο Μόρος, (πνευματικό) τέκνο του Τσάβες», πρόσθεσε.

Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Ο κυριότερος συνασπισμός της αντιπολίτευσης δεν έχει καταφέρει ακόμη να εγγράψει την υποψήφιά του.

«Συγκινήθηκα από την τόση γενναιοδωρία και την αναγνώριση εκ μέρους του λαού προς αυτόν τον ταπεινό άνθρωποι από τα μπάριος (σ.σ. λαϊκές συνοικίες) του Καράκας, προς αυτόν τον ταπεινό εργαζόμενο», συνέχισε ο Μαδούρο, μιλώντας για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και διαβεβαιώνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι τον παρακάλεσαν να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Ο Μαδούρο συνοδευόταν στην CNE από χιλιάδες οπαδούς του, πολλοί εκ των οποίων ήταν ντυμένοι στα κόκκινα και φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

Περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, δεν αναγνώρισαν την επανεκλογή του στις εκλογές του 2018, τις οποίες μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση. Επιβλήθηκαν επίσης οικονομικές κυρώσεις, κυρίως στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα μαύρου χρυσού στον πλανήτη.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε με άνεση τις προκριματικές εκλογές του συνασπισμού Δημοκρατική Ενιαία Πλατφόρμα (PUD), όμως κηρύχθηκε «μη εκλόγιμη» καθώς κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση για διαφθορά και ότι στήριζε μια εισβολή ξένης χώρας, κάτι που η ίδια αρνείται. Προκειμένου να αρθεί το εμπόδιο, την περασμένη Παρασκευή επέλεξε ως αντικαταστάτριά της μια άγνωστη υποψήφια, την Κορίνα Γιόρις, φιλόσοφο και καθηγήτρια πανεπιστημίου, 80 ετών. «Θα δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη», είπε η Ματσάδο, η οποία παραμένει το «πρόσωπο» της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

Μέχρι στιγμής πάντως το PUD δεν έχει καταφέρει να καταθέσει την υποψηφιότητα της Γιόρις γιατί, όπως λέει, δεν έχει τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης στον ιστότοπο της CNE. Ο Μανουέλ Ροσάλες, ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ζούλια που ήταν υποψήφιος και στις προεδρικές του 2006, δεν έχει καταφέρει ούτε αυτός να εγγραφεί.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν πιθανό η CNE να μην δέχεται υποψηφιότητες που μπορεί να δυσαρεστήσουν την εξουσία. Θα μπορούσε επομένως να μπλοκάρει την υποψηφιότητα της Γιόρις, όπως έγινε και με τη Ματσάδο. Η Γιόρις, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, είπε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της ως πολίτη της χώρας επειδή δεν της επιτρέπουν να καταθέσει την υποψηφιότητά της και διαβεβαίωσε ότι οι συνεργάτες της πήγαν αυτοπροσώπως στην έδρα της CNE για να βρεθεί μια λύση.

Προς το παρόν έχουν κατατεθεί εννέα υποψηφιότητες, όμως η αντιπολίτευση λέει ότι πρόκειται για «σκορπιούς», δηλαδή «συνεργάτες» της κυβέρνησης. Η τελική λίστα των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

