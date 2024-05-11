Δύσκολοι αποχαιρετισμοί, συνεχόμενες απειλές, ριψοκίνδυνες αποφάσεις και σκληρά λόγια που πληγώνουν, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας, έχοντας μάθει πως έστειλε άθελά του στην εξορία αντιφρονούντες γιατρούς και έχοντας δει τη βία των Φαλαγγιτών στα τραύματα του Βρασίδα, υπογράφει την παραίτησή του και την παραδίδει στον Μαρκέζη.

Ο Κίτσος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο πατέρας του έφυγε για δεύτερη φορά από τη ζωή του. Κατηγορεί τη Δέσποινα και ξεσπάει πάνω της επιρρίπτοντας ευθύνες για την ξαφνική αποχώρηση του Γαλάτη. Η Δέσποινα δέχεται άλλο ένα πλήγμα και αυτή τη φορά η αδύναμη καρδιά της δείχνει να την προδίδει ακόμα περισσότερο.

Η Πέλλα καταφέρνει να κλέψει τα σχέδια των Ελλήνων Βιομηχάνων από τον Φάνη και τα παραδίδει στον Μαρμάρη ελπίζοντας πως έτσι θα απαλλαγεί μια και καλή από αυτόν. Όμως, ο Μαρμάρης δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να ξεμπλέξεις τόσο εύκολα.

Παράλληλα, ο Φάνης συναντά τον Στάθη και του ζητάει να γυρίσει στη ΦΙΠΑΝ. Του προσφέρει μετοχές με σκοπό να μπορέσει έτσι να τον απαλλάξει από τα στρατιωτικά του καθήκοντα σε περίπτωση που ξεσπάσει ο πόλεμος.

Όμως, ο Στάθης έχει ήδη βρει όλες τις λύσεις γι’ αυτόν, στον νέο του σύμμαχο, τον πεθερό του, Ιορδάνη Βαλλίδη.

Η Νίνα είναι πλέον σχεδόν βέβαιη πως ο Μαρμάρης ευθύνεται για τον θάνατο του Σπίρτου και θα ζητήσει ξανά τη βοήθεια του Λουκά ώστε να τον ξεσκεπάσουν και να τον οδηγήσουν στη φυλακή.

Η Ματούλα, αποφασισμένη, βάζει μπροστά, με τη βοήθεια της Λαμπρινής, το σχέδιο απόδρασής της, ενώ η Μάρμω αποχαιρετά τον Ανδρέα…

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.