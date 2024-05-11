Συνολικά 75.486.131,77 ευρώ θα καταβληθούν σε 57.348 δικαιούχους από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, θα καταβληθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- Στις 14 Μαΐου, θα καταβληθούν 186.131,77 σε 148 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20 εκατ. ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 15 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 3 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 8 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

