Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για την «αποτυχία» των συνομιλιών για ανακωχή στη Γάζα

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατηγόρησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την ισραηλινή κυβέρνηση πως φέρει «ακέραιη την ευθύνη» για την «αποτυχία» μέχρι σήμερα των συνομιλιών ενόψει ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων.

«Το κίνημα ενημέρωσε πριν από λίγο τους αδελφούς μεσολαβητές (σ.σ. αναφορά στο Κατάρ και την Αίγυπτο) ότι παραμένει προσηλωμένη στη θέση και στο όρμα που παρουσιάστηκαν τη 14η Μαρτίου. Όμως η κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ) αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις θεμελιώδεις διεκδικήσεις του λαού μας και της αντίστασής μας», τόνισε η Χαμάς σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Κατά συνέπεια, το κίνημα επαναλαμβάνει ότι ο (ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματευτικών προσπαθειών κι εμπόδισε μέχρι τώρα τη σύναψη συμφωνίας», πρόσθεσε η Χαμάς, χωρίς να καταστήσει σαφές αν βάζει τέλος στις συνομιλίες.

Η Χαμάς, που αξίωνε ως τότε οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προτού συζητήσει ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους, φάνηκε τη 14η Μαρτίου διατεθειμένη να κάνει υποχώρηση, αποδεχόμενη ανακωχή έξι εβδομάδων.

Οι χώρες που μεσολαβούν —το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ— προσπαθούν για εβδομάδες να εξασφαλίσουν συμφωνία ανακωχής, έπειτα από πεντέμισι μήνες καταστροφικού πολέμου, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας και, σε αντάλλαγμα, παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές του Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, και αυτός της Μοσάντ (της ισραηλινής κατασκοπείας) Δαυίδ Μπαρνέα, έφυγαν από το Κατάρ το Σάββατο «για να ενημερώσουν» τις κυβερνήσεις τους σχετικά με «αυτόν τον κύκλο» των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται «στις λεπτομέρειες και στον λόγο της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως «τεχνικές ομάδες παραμένουν στη Ντόχα».

Νωρίτερα χθες Δευτέρα η Χαμάς εξήρε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αξιώνει «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας κι εξέφρασε τη βούλησή της να αρχίσει «διαδικασία ανταλλαγής» ομήρων/φυλακισμένων «αμέσως».

Μετά την υιοθέτηση της απόφασης, η κυβέρνηση του Ισραήλ ακύρωσε επίσκεψη αντιπροσωπείας που αναμενόταν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, κρίνοντας πως η αμερικανική αποχή κατά την ψηφοφορία στον ΟΗΕ «βλάπτει» τόσο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, όσο και τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.