UFO εντοπίστηκαν να πετάνε στα ύψη πάνω από μια εξέδρα πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών του Μεξικού, όπου οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι φιλοξενεί μια μυστική υποβρύχια βάση εξωγήινων.

Mέλος του πληρώματος του σκάφους κοντά στο Tampico τράβηξε δύο εικόνες - η μία δείχνει ένα σκάφος σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου με λαμπερά φώτα να περιβάλλουν τη βάση και η άλλη με τριγωνικό σχέδιο και τρία φώτα στο κάτω μέρος.

A friend of mine works on an oil rig offshore of █████, Mexico.



[Rig name and exact location redacted, for anonymity.]



The locals in the area believe that an underwater USO base exists there.



They say that ever since the aliens arrived, there have been no hurricanes and… pic.twitter.com/OLeSXZ14tH — covertress (@covertress) March 19, 2024

Ο μάρτυρας είπε ότι αυτά «παρέμειναν για 10 λεπτά και μετά «απλώς μίκρυναν σε μια στιγμή».

Οι ντόπιοι του Tampico πιστεύουν ότι η υποθαλάσσια εξωγήινη βάση τους προστατεύει από τους τυφώνες για περισσότερα από 50 χρόνια.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Οκτώβριο του 2023, αλλά μόλις τώρα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η DailyMail.com μίλησε με τον υπάλληλο «Pατ», ο οποίος τράβηξε τις φωτογραφίες καθώς και σχετικές πληροφορίες από έναν συνάδελφο σε άλλη εξέδρα που βρισκόταν στο Tampico.

«Η επαφή μου είπε ότι τα UFO εμφανίστηκαν καθώς έβαζαν τα πόδια της εξέδρας πετρελαίου στον βυθό της θάλασσας», είπε ο Pατ.

Η εξέδρα, γνωστή ως «jack-up», είναι μια φορτηγίδα εφοδιασμένη με τρία μακριά πόδια στήριξης που μπορούν να ανυψωθούν ή να χαμηλώσουν.

Μία από τις εικόνες δείχνει το σκάφος σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου στον ουρανό το οποίο υψώνεται πάνω από την εξέδρα πετρελαίου.

Μια προσεκτική ματιά στο αντικείμενο δείχνει τουλάχιστον 10 στρογγυλά φώτα που κάνουν κύκλους στο κάτω μέρος - το μόνο τμήμα που είναι πραγματικά ορατό στη φωτογραφία.

Ενώ ο υπάλληλος είπε ότι το άλλο UFO ήταν τριγωνικό, η μόνη ένδειξη για το σχεδιασμό του είναι πώς είναι τοποθετημένα τα τρία φώτα στη βάση του.

Χρήστης της πλατφόρμας X, είπε στην DailyMail.com ότι ένα μέλος της κοινότητας πληροφοριών της είπε ότι το τριγωνικό σκάφος ήταν το σκάφος «Aurora» που φημολογείται ότι είχε αναπτυχθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το στρατιωτικό αεροπλάνο κατασκευάστηκε ή πέταξε ποτέ - υποδηλώνοντας ότι η εικόνα που τραβήχτηκε πάνω από την εξέδρα άντλησης πετρελαίου δεν θα μπορούσε να είναι το άκρως απόρρητο πολεμικό αεροπλάνο.

Η βυθισμένη βάση λέγεται ότι βρίσκεται λίγα μίλια μακριά από την παραλία Miramar και οι κοντινές κοινότητες πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι επισκέπτες τους έχουν καθίσει κάτω από την επιφάνεια, προστατεύοντάς τους από φυσικές καταστροφές.

Και τυφώνας δεν έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Ο θρύλος ξεκίνησε το 1967 όταν η τοπική εφημερίδα El Sol de Tampico δημοσίευσε μια είδηση ​​με τίτλο Platillos Voladores Sobre Tampico ή «Ιπτάμενοι δίσκοι πάνω από το Tampico».

Το άρθρο ανέφερε ότι «χιλιάδες κάτοικοι» είδαν αντικείμενα στον ουρανό, επικαλούμενος τον αξιωματικό του πύργου ελέγχου του τοπικού αεροδρομίου, ο οποίος φέρεται να μέτρησε «εννέα άγνωστα αντικείμενα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.