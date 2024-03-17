Ο δήμαρχος μικρής πόλης του νοτιοδυτικού Μεξικού, ο οποίος διεκδικούσε την επανεκλογή του, δολοφονήθηκε προχθές Παρασκευή το βράδυ, ανακοίνωσε η εισαγγελία, εν μέσω κύματος επιθέσεων εναντίον υποψηφίων για αξιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα, που οδεύει σε γενικές εκλογές στις αρχές Ιουνίου.

Υποψήφιος του Επαναστατικού Θεσμικού Κόμματος (PRI), αντιπολιτευόμενης παράταξης σε εθνικό επίπεδο, ο Ουμπέρτο Αμέσκουα θα ήταν υποψήφιος για νέα θητεία στις τοπικές εκλογές της 2ης Ιουνίου στον δήμο Πιουάμο, στο νότιο τμήμα της πολιτείας Χαλίσκο.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν έπειτα από κλήση βρήκαν το πτώμα «στο εσωτερικό οχήματος» με «τραύματα προφανώς από πυροβόλο όπλο», εξήγησε η εισαγγελία τη νύχτα της Παρασκευής προς χθες Σάββατο.

Μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, η επικεφαλής της πολιτειακής οργάνωσης του PRI στη Χαλίσκο, η Βερόνικα Φλόρες, καταφέρθηκε εναντίον των αρχών, πολιτειακών και εθνικών, για το κύμα βίας που γενικά αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα —ειδικά εναντίον αιρετών— στο Μεξικό, διερωτώμενη «ως πότε» θα συνεχιστεί.

Τον Φεβρουάριο, δολοφονήθηκε ο Χάιμε Βέρα Αλανίς, υποψήφιος του Οικολογικού κόμματος για το αξίωμα του δημάρχου στη Μασκότα, στη βορειοδυτική πολιτεία Χαλίσκο, σε προάστιο στη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Την Τετάρτη, δολοφονήθηκε ο Τομάς Μοράλες Πατρόν, υποψήφιος του MORENA («Κινήματος για την Εθνική Αναγέννηση»), του κόμματος του μεξικανού προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, για το αξίωμα του δημάρχου στην Τσιλάπα, κοινότητα στη νότια πολιτεία Γκερέρο.

Στη Μαραβατίο, στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, δολοφονήθηκαν δυο υποψήφιοι δήμαρχοι την 26η Φεβρουαρίου.

Από την 4η Ιουνίου 2023 ως τη 12η Μαρτίου, δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι γυναίκες, σε βίαια επεισόδια συνδεόμενα με τις εκλογές, οι 21 εκ των οποίων ετοιμάζονταν να θέσουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με δεδομένα της Laboratorio Electoral, ιδιωτικής εταιρείας ερευνών και αναλύσεων.

Δολοφονίες που συνδέονταν με τις εκλογές έχουν καταγραφεί στις 13 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η ίδια εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.