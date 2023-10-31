Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry)- του αγαπημένου Τσάντλερ από τα Φιλαράκια - τη νύχτα του Σαββάτου εξακολουθεί να είναι πρωτοσέλιδο σε πολλά μέσα, κυρίως για την αιτία θανάτου του ηθοποιού που ακόμα μένει απροσδιόριστη, καθώς αναμένονται η ιατροδικαστική αναφορά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Αντζελες, από την προσωπική βοηθό του, η οποία και κάλεσε το 911 (το αντίστοιχο 166 στις ΗΠΑ).

Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του στο Pacific Palisades συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά χάπια και ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) – όχι όμως ναρκωτικά.

Το ΤΜΖ σημερα δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο, ο Μάθιου Πέρι δεν είχε μείνει στο τζακούζι νεκρός για πολλή ώρα, πριν οι διασώστες τον βρουν «πνιγμένο», σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές τους.

Matthew Perry's Body Wasn't In Water Long Before Being Discovered | Click to read more 👇 https://t.co/4rtGD0KDQJ — TMZ (@TMZ) October 31, 2023

Πηγές επιβολής του νόμου δήλωσαν στην ιστοσελίδα ότι στη σορό του Πέρι δεν βρέθηκαν ενδείξεις που να δικαιολογούν πνιγμό. Επίσης, δεν έχει υπάρξει επίσημη ιατροδικαστική αναφορά, που να επιβεβαιώνει τις αναφορές των διασωστών.

Το TMZ υπενθυμίζει ότι ο ηθοποιός ήταν πολύ καλά όταν γύρισε στο σπίτι του μετά από έναν αγώνα pickleball -ένα άθλημα παρόμοιο με το τένις αλλά σε μικρότερο γήπεδο.

Φτάνοντας στο σπίτι έστειλε την βοηθό του - τον τελευταίο άνθρωπο που τον είδε ζωντανό - σε εξωτερικές δουλειές.

Ο Μάθιου Πέρι έμεινε για κάποια ώρα μόνος του στο σπίτι.

Όταν η γυναίκα επέστρεψε, βρήκε τον ηθοποιό αναίσθητο στο τζακούζι.

Ποια ήταν ο βοηθός του Μάθιου Πέρι;

Αν και το όνομα της γυναίκας-κλειδί στην υπόθεση δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο ηθοποιός είχε για 7 χρόνια μία προσωπική βοηθό που ονομαζόταν Briana Brancato, η οποία ήταν επίσης γυμνάστρια και πολύ στενή φίλη του Πέρι.

Η νεαρή γυναίκα μάλιστα έκανε ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο του ηθοποιού, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες.



«Του είχα εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο που με καθοδήγησε σε μια καριέρα που λατρεύω αλλά και που μου επέτρεψε να τον φροντίζω για 7 χρόνια, μαζί με τις αμέτρητες άλλες εμπειρίες για τις οποίες είμαι ευγνώμων…Η καρδιά μου είναι βαριά, αλλά το να γιορτάζω τις αναμνήσεις μου είναι ο πιο βαθύς τρόπος για να τιμήσω την κληρονομιά του. Ελπίζω ότι εκεί πάνω, ο Mattman μας στέλνει σημάδια. Τα χρειαζόμαστε πραγματικά. Θα είσαι για πάντα στην καρδιά μου. Σ 'αγαπώ Matty» έγραψε.

