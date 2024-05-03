Η UNESCO ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως απονέμει το φετινό παγκόσμιο βραβείο ελευθερίας του Τύπου στο σύνολο των παλαιστινίων δημοσιογράφων οι οποίοι καλύπτουν τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και οι οποίοι έχουν αποδεκατιστεί τους τελευταίους σχεδόν επτά μήνες ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακο, σε αντίποινα για την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα του Ισραήλ.

«Σε αυτούς τους καιρούς ερέβους κι απελπισίας, ευχόμαστε να στείλουμε σθεναρό μήνυμα αλληλεγγύης κι αναγνώρισης των παλαιστινίων δημοσιογράφων που καλύπτουν αυτή την κρίση σε τόσο δραματικές συνθήκες», τόνισε ο Μαουρίσιο Βάιμπελ, πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης.

«Η ανθρωπότητα τους οφείλει τεράστιο χρέος, για το θάρρος τους και τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της έκφρασης», πρόσθεσε.

Η Οντρέ Αζουλέ, η γενική διευθύντρια της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, επισήμανε από την πλευρά της πως η βράβευση υπογραμμίζει πόση «σημασία έχει η συλλογική δράση για να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο θα μπορέσουν να συνεχίσουν να επιτελούν το απαραίτητο έργο τους να ενημερώνουν και να ερευνούν».

Σύμφωνα με τους αριθμούς της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη, από την 7η Οκτωβρίου ως την 1η Μαΐου τουλάχιστον 97 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, οι 92 από τους οποίους ήταν Παλαιστίνιοι. Άλλοι δεκαέξι τραυματίστηκαν.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν έφοδος άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 129 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τουλάχιστον 35 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Η ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34.596 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

