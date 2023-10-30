Ετοιμάζουν κοινή δήλωση οι πρωταγωνιστές του Friends για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Με κοινή δήλωση σκοπεύουν να εκφράσουν δημόσια τη θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατο του Μάθιου Πέρι οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά Friends.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ Λεμπλάνκ, η Λίσα Κούντροου και ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν για χρόνια στο πλευρό του ηθοποιού, που άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, καθώς συνεργάστηκαν για χρόνια στη δημοφιλή σειρά.

Κανείς από αυτούς δεν έχει εκφραστεί ακόμα δημόσια για την ξαφνική απώλεια, ωστόσο όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Κίνσεϊ Σόφιλντ, πρόκειται να το κάνουν με μια κοινή δήλωση τις επόμενες μέρες.

«Δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό. Υποφέρουν από τον ξαφνικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, λένε όταν ήταν σαν αδερφός τους και ότι τον προστάτευσαν σε κάποιες από τις δύσκολες στιγμές του», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Θεωρούν πως είναι πολύ άδικο, κανείς δεν το περίμενε. Θεωρούσαν πως είναι σε καλή κατάσταση, ότι βίωνε κάποια από τα καλύτερά του χρόνια».

Friends cast are 'working on a joint statement' to release after beloved co-star Matthew Perry's sudden death https://t.co/ftoQEilX45 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2023

