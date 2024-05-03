Τρεις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή 5η Μαΐου στον Παναμά, το φαβορί των δημοσκοπήσεων, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ανέμενε ακόμη χθες Πέμπτη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα κρίνει αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Ο δικηγόρος 64 ετών ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του πρώην προέδρου Ρικάρδο Μαρτινέλι (2009-2014). Όμως αυτός ο τελευταίος αποκλείστηκε, εξαιτίας της καταδίκης του να εκτίσει έντεκα χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος, που τον ώθησε να καταφύγει στην πρεσβεία της Νικαράγουας.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο συνεδριάζει από την Τρίτη, προσέφυγε δικηγόρος επιχειρηματολογώντας ότι αφού ο κ. Μουλίνο δεν συμμετείχε στις προκριματικές εκλογές και δεν έχει συνυποψήφιο, πρέπει επίσης να τεθεί εκτός διαδικασίας. Και οι δύο όροι είναι νομικά δεσμευτικοί.

Το νομικό πλαίσιο αυτών των εκλογών, που διεξάγονται σε έναν γύρο, με τον νικητή να αναδεικνύεται με απλή πλειοψηφία, ορίζει πως οι υποψήφιοι για την προεδρία πρέπει να κερδίσουν σε προκριματικές εκλογές αν το κόμμα που εκπροσωπούν έχει πάνω από 100.000 μέλη.

Σύμφωνα με το εκλογοδικείο, το κόμμα Realizando Metas («Πραγματοποιούμε Στόχους»), στο οποίο ανήκει ο κ. Μουλίνο κι έχει ιδρύσει ο κ. Μαρτινέλι, έχει κάπου 200.000 μέλη.

Ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο υπήρξε υπουργός Ασφάλειας του κ. Μαρτινέλι. Είχε επίσης υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Δικαιοσύνης. Μεταξύ του 2015 και του 2016, είχε προφυλακιστεί στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, όμως αφέθηκε ελεύθερος εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων.

Οι αρχές «δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αφήνουν τη χώρα να περιμένει, με κάθε είδους πληροφορίες, κακόβουλες ή μη, και πάνω απ’ όλα δημιουργώντας ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας», είπε προχθές Τετάρτη ο κ. Μουλίνο στον Τύπο.

«Ξέρω πως υπάρχει δυσαρέσκεια, αβεβαιότητα, αλλά ανεξάρτητα του τι θα γίνει ή του πώς θα γίνει, θα είμαι υποψήφιος την Κυριακή», πρόσθεσε.

Ο κ. Μουλίνο προηγείται στις προθέσεις ψήφου (25 ως 30%). Άλλοι τρεις υποψήφιοι συγκεντρώνουν από 10 ως 15%. Και οι τρεις ανήκουν στην αντιπολίτευση. Οι υπόλοιποι τέσσερις συμμετέχοντες στην αναμέτρηση, ανάμεσά τους ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, του σοσιαλδημοκρατικού κυβερνώντος κόμματος, δεν ξεπερνούν το 5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

