Η Ουκρανία θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στον οποίο έχουν εμπλακεί και διαρκεί σχεδόν δυόμισι χρόνια, δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε και δημοσιεύθηκε χθες.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει επανειλημμένα κάθε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο. Εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε αφού η Ρωσία ανακοίνωσε πως προχωρά στην προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών, τις οποίες μολαταύτα δεν έχει κυριεύσει πλήρως, το 2022, καθιστά την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών στην πράξη «αδύνατη».

Μολαταύτα ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, υπαρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής διεύθυνσης πληροφοριών (HUR), αναγνώρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Economist ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, κάτι που ισχύει για οποιονδήποτε πόλεμο.

«Ο στρατηγός Σκιμπίτσκι λέει πως δεν βλέπει τρόπο η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο της μάχης και μόνο. Ακόμη κι αν κατάφερνε να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις πίσω στα σύνορα —προοπτική που μοιάζει ολοένα πιο μακρινή— δεν θα τέλειωνε ο πόλεμος», σύμφωνα με το περιοδικό, που αναπαράγει τις δηλώσεις του αξιωματικού κυρίως σε πλάγιο λόγο.

«Τέτοιοι πόλεμοι τελειώνουν μόνο με συνθήκες, λέει. Αυτή τη στιγμή, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να εξασφαλίσουν ‘την πιο ευνοϊκή θέση’ ενόψει δυνητικών συνομιλιών. Αλλά ουσιώδεις διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να αρχίσουν μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025 το νωρίτερο, μαντεύει».

Ο κ. Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως η Ρωσία δεν προσκλήθηκε στη «σύνοδο για την ειρήνη» που αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία, διότι κατά το Κίεβο δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Foreign Policy αυτή την εβδομάδα πως ο σκοπός της συνόδου του Ιουνίου είναι να «ενωθούν χώρες που μοιράζονται αξίες και προσεγγίσεις» και να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες. Κατόπιν «μπορεί να λάβει χώρα επικοινωνία με τη Ρωσία και η Ρωσία να συμμετάσχει σε συνομιλίες».

«Διότι» —αναγνώρισε και ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας— «δεν μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς και τα δύο μέρη».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι ρώσοι αξιωματούχοι ερίζουν πως η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει καμιά πρόθεση να διαπραγματευτεί λύση.

Ο κ. Ζελένσκι τόνισε στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του πως «όλες οι θέσεις μας, στο πεδίο της μάχης, στη διπλωματία και στη σφαίρα της πληροφόρησης, πρέπει να είναι εξίσου ισχυρές».

«Η δύναμή μας, οι δυνατότητές μας, τα όπλα μας, η ενότητα με τους συμμάχους μας, όλα πρέπει να δουλέψουν μαζί. Και θα δουλέψουν», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε τη σύνοδο του επόμενου μήνα την πρώτη «ευκαιρία να αρχίσει η αποκατάσταση δίκαιης ειρήνης».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε χθες πως η σύνοδος του Ιουνίου δεν μπορεί να θεωρηθεί «σοβαρή» απούσης της Ρωσίας, ούτε μπορεί να «περιμένει κανείς σοβαρά οποιουδήποτε είδους αποτελέσματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

