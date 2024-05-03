Δυο οδηγοί οι οποίοι εργάζονταν για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εργαζόμενοί της τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων εναντίον τους χθες Πέμπτη στην πολιτεία Νότιο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε στη Γενεύη η οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ομάδα «επέστρεφε από τη Λέιμπα», όπου είχε πάει «για να αποτιμήσει την ανθρωπιστική κατάσταση κοινοτήτων πληττόμενων από τη βία» στην περιοχή όταν μετατράπηκε σε στόχο ενόπλων, διευκρινίζεται στο κείμενο.

«Πενθούμε τους αγαπημένους μας συναδέλφους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους και ελπίζουμε στην ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων συναδέλφων μας», τόνισε ο Πιερ Ντορμπ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στο Σουδάν.

Η πρωτοβουλία για την οργάνωση είναι να υποστηρίξει τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από αυτή την τραγωδία, ιδιαίτερα τις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των θυμάτων, προστίθεται στο κείμενο.

Από πέρυσι, το Σουδάν έχει μετατραπεί στο θέατρο ανελέητου πολέμου ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, που είχαν προχωρήσει μαζί σε πραξικόπημα το 2021 αλλά πλέον έχουν στρέψει τα όπλα ο ένας εναντίον του άλλου.

Η ΔΕΕΣ «καλεί να προστατευτούν άμεσα όλοι οι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις του ιατρικού προσωπικού», που «δεν πρέπει να γίνονται ποτέ στόχοι απευθείας επιθέσεων».

Από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 15η Απριλίου 2023, ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις επίφοβες Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, η σεξουαλική βία, η βία με εθνικά και φυλετικά κίνητρα κι οι τακτικές καμμένης γης έχουν επιστρέψει στο Νταρφούρ. Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, κι έχει μετατρε΄ψει πάνω από 8,5 εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στη βία προστίθενται οι φόβοι πως ο πληθυσμός της χώρας 48 εκατομμυρίων ανθρώπων θα βρεθεί αντιμέτωπος με λιμό.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, στο Νταρφούρ, όπου ζει το ένα τέταρτο του σουδανικού πληθυσμού, η ποσότητα των διαθέσιμων τροφίμων έχει μειωθεί «κατά 78%» σε σχέση με πέρυσι.

Η ΔΕΕΣ είναι παρούσα στο Σουδάν από το 1978 και, από το ξέσπασμα του πολέμου τον Απρίλιο του 2023, διανέμει ιδίως ιατρικό υλικό σε νοσοκομεία που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, βοηθά οικογένειες που έχουν χωριστεί να διατηρούν επαφή με τους δικούς τους και προσπαθεί να προωθήσει την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η ΔΕΕΣ συνεργάζεται επίσης με τις τοπικές αρχές για τη βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε πόσιμο νερό, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

