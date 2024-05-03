Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι αναζητούν σε γη και θάλασσα δυο Αυστραλούς κι έναν Αμερικανό που αγνοούνται στην Μπάχα Καλιφόρνια, πολιτεία η οποία συγκαταλέγεται σ’ αυτές που πλήττονται περισσότερο από το ατελείωτο κύμα βίας στη χώρα.

Οι Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο Τζακ Κάρτερ Ρόουντ, υπήκοος των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στις αρχές πως αγνοούνται την 29η Απριλίου, διευκρίνισε η εισαγγελία στην Μπάχα Καλιφόρνια. Θεάθηκαν για τελευταία φορά την 27η Απριλίου.

Σε διακοπές, έκαναν σέρφινγκ στον δήμο Ενσενάδα, περίπου μιάμιση ώρα με αυτοκίνητο από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

«Αφότου αναφέρθηκε η εξαφάνιση διενεργείται έρευνα και, μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί κινητό τηλέφωνο που κατά τα φαινόμενα ανήκε στον έναν από τους αγνοούμενους και όχημα», δήλωσε ο Χόρχε Αργκούντ, στέλεχος των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην Ενσενάδα, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο εισαγγελέας Σοκόρο Ιμπάρα δήλωσε πως διενεργείται έρευνα για τρία πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν σχέση με την υπόθεση. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν συνδέονται με την εξαφάνιση.

Βρέθηκαν σκηνές στην περιοχή όπου θεάθηκαν για τελευταία φορά οι τρεις άνδρες, κατά τον κ. Ιμπάρα.

«Επικοινωνήσαμε με τις αρχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας διότι είναι σημαντικό σε τέτοιες υποθέσεις να έχουμε πλήρη πληροφόρηση για τους αγνοούμενους», σημείωσε ακόμη ο κ. Ιμπάρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

