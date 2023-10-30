«Τα φιλαράκια»: Συγκινητικό καρέ της άδειας πολυθρόνα του Τσάντλερ

Σπαρακτικό είναι το καρέ από επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «τα φιλαράκια» που έχει γίνει viral και αποτυπώνει τον Τζόι, συμπρωταγωνιστή του Matthew Perry, Matt LeBlanc, να κάθεται μόνος στη μια από τις δύο εμβληματικές μαύρες δερμάτινες πολυθρόνες, που βρίσκοταν στο διαμέρισμα των δύο εργένηδων και στις οποίες συνήθιζαν να αράζουν οι δύο φίλοι στη σειρά.

Η διπλανή του πολυθρόνα, αυτή η οποία θεωρητικά ανήκε στον χαρακτήρα του Chandler Bing μένει άδεια.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από την εξαιρετικά δημοφιλή κωμική σειρά της δεκαετίας του '90, η οποία προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004 με πρωταγωνιστή τον Πέρι ως τον σαρκαστικό Τσάντλερ, ενώ ο Ματ υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του στον αέρα, Τζόι Τριμπιάνι.

Χρήστης του Χ δημοσίευσε την εικόνα στην πλατφόρμα την Κυριακή, συνοδεύοντας απλώς την ανάρτηση με ένα θλιμμένο emoji.

Η εικόνα δείχνει τον Τζόι να κοιτάζει με απογοήτευση την άδεια πολυθρόνα.

To στιγμιότυπο προέρχεται από επεισόδιο της δεύτερης σεζόν όπου ο Τζόι αποφασίζε θεωρητικά να φύγει από το κοινό τους διαμέρισμα, αφού κέρδισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από μια δουλειά.

Χιλιάδες άνθρωποι αναδημοσίευσαν την εικόνα, εκφράζοντας το σοκ τους για τον ξαφνικό θάνατο του ηθοποιού Matthew Perry.

Monday mood: Joey Tribbiani pic.twitter.com/xwISdxbHnb — Chandler Bing Parody (@ChandlerBing_12) October 30, 2023

Πηγή: skai.gr

