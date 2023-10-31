Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τις τελευταίες ώρες, δυνάμεις του στρατού έχουν εμπλακεί σε «σκληρές μάχες εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».



Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές θέσεις της Χαμάς και θέσεις κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων.

IDF



Σύμφωνα με τις IDF, o στρατός «έχει σκοτώσει δεκάδες τρομοκράτες» στις σημερινές συγκρούσεις, ενώ κατάσχεσε και οπλισμό.



Οι IDF μοιράστηκαν νέα πλάνα που δείχνουν στρατεύματα που επιχειρούν στη Γάζα, καθώς και μερικά από τα πρόσφατα πλήγματα.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023

Η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα συνεχίζεται, με τις δυνάμεις των IDF να προωθούνται συνεχώς, παράλληλα με το «σφυροκόπημα» εναντίον θέσεων της Χαμάς.

Από τον IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα και φωτογραφίες από τη χερσαία επιχείρηση, στα οποία φαίνονται στρατιώτες και τανκς να έχουν μπει στον αστικό ιστό της Γάζας.

מפקד פיקוד דרום בהערכת מצב ברצועת עזה: pic.twitter.com/bKAJZtTg7Q — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Στο βίντεο φαίνονται οι ισοπεδωμένες και έρημες γειτονιές. Άρματα μάχης περνούν πάνω από τα ερείπια ενώ ένας Ισραηλινός σταρτιώτης καρφώνει ένα παράθυρο, μέσα σε ένα κατεστραμμένο κτίσμα.

במהלך פעילויות הכוחות הקרקעיים, הכוחות ניהלו מספר קרבות עם חוליות מחבלים שירו לעבר הכוחות טילי נ"ט או מקלעים. הכוחות חיסלו מחבלים והכווינו כוחות אווירים על מנת להשמיד מטרות ותשתיות טרור בזמן אמת pic.twitter.com/LK3ST1MaAU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν «πολλούς» τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων χθεσινών χερσαίων επιχειρήσεων καθώς και ότι χτύπησαν περίπου 300 στόχους της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν εισχωρήσει 5 χλμ. μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, φτάνοντας σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της Γάζας.

Satellite imagery taken Monday morning shows the scale of one of Israel’s main advances into northern Gaza. https://t.co/KVUu2dx4pM — The New York Times (@nytimes) October 31, 2023

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times τα ισραηλινά τανκς φαίνονται να έχουν προσωρήσει νότια μέχρι τη γειτονιά Al Karama, βόρεια της πόλης της Γάζας.

