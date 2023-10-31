Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Oι IDF ανακοίνωσαν σφοδρές μάχες «βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας» - Δεκάδες ένοπλοι της Χαμάς νεκροί 

Σύμφωνα με τις  ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, o στρατός «έχει σκοτώσει δεκάδες τρομοκράτες» στις σημερινές συγκρούσεις, ενώ κατάσχεσε και οπλισμό - Το Ισραήλ χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» για πρώτη φορά μετά την επίθεση της Χαμάς (Βίντεο)

Gaza

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τις τελευταίες ώρες, δυνάμεις του στρατού έχουν εμπλακεί σε «σκληρές μάχες εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές θέσεις της Χαμάς και θέσεις κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων.

IDF

IDF


Σύμφωνα με τις IDF, o στρατός «έχει σκοτώσει δεκάδες τρομοκράτες» στις σημερινές συγκρούσεις, ενώ κατάσχεσε και οπλισμό. 

Οι IDF μοιράστηκαν νέα πλάνα που δείχνουν στρατεύματα που επιχειρούν στη Γάζα, καθώς και μερικά από τα πρόσφατα πλήγματα.

Η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα συνεχίζεται, με τις δυνάμεις των IDF να προωθούνται συνεχώς, παράλληλα με το «σφυροκόπημα» εναντίον θέσεων της Χαμάς. 

Από τον IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα και φωτογραφίες από τη χερσαία επιχείρηση, στα οποία φαίνονται στρατιώτες και τανκς να έχουν μπει στον αστικό ιστό της Γάζας. 

Στο βίντεο φαίνονται οι ισοπεδωμένες και έρημες γειτονιές. Άρματα μάχης περνούν πάνω από τα ερείπια ενώ ένας Ισραηλινός σταρτιώτης καρφώνει ένα παράθυρο, μέσα σε ένα κατεστραμμένο κτίσμα. 

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν «πολλούς» τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων χθεσινών χερσαίων επιχειρήσεων καθώς και ότι χτύπησαν περίπου 300 στόχους της οργάνωσης. 

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν εισχωρήσει 5 χλμ. μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, φτάνοντας σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times τα ισραηλινά τανκς φαίνονται να έχουν προσωρήσει νότια μέχρι τη γειτονιά Al Karama, βόρεια της πόλης της Γάζας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
314 0 Bookmark