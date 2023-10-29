Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους και την αντίθεσή τους στην εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας τους με το Ισραήλ.

«Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα», «Ανοίξτε τη διάβαση της Ράφα» και «Κλείστε το σιωνιστικό γραφείο στο Ραμπάτ» έγραφαν στα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Η διαδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του «Μαροκινού μετώπου υποστήριξης στην Παλαιστίνη και κατά της εξομάλυνσης» στο οποίο μετέχουν αριστερά κόμματα και ισλαμιστές. Ο Τζαμάλ Ελ Άσρι, ο συντονιστής του μετώπου αυτού, έκανε λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες» συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση αυτή «αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι ο μαροκινός λαός μιλά με μία φωνή, αυτή της στήριξης στην Παλαιστίνη».

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική αρτηρία της πόλης κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες. «Ήρθαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό, να ζητήσουμε την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμίνα Μπουχελχάλ.

Το Μαρόκο και το Ισραήλ εξομάλυναν τις διπλωματικές σχέσεις τους τον Δεκέμβριο του 2020, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, μιας διαδικασίας την οποία στήριξε η Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

