Βραζιλία: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίο Μπράνκο - Νεκροί και οι 12 επιβαίνοντες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Ρίο Μπράνκο, στην πρωτεύουσα της Πολιτείας Άκρε της Βραζιλίας.

Το αεροσκάφος της τοπικής εταιρείας αεροταξί ART Taxi Aereo συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν έξι άνδρες, τρεις γυναίκες ένα παιδί ενός χρόνου, και οι δύο πιλότοι.

#Brazil - Plane with 12 people crashes & explodes in Rio Branco, Acre.



There were 6 men, 3 women & a 1-year-old child on the plane, as well as the pilot & co-pilot. According to Fire Department pic.twitter.com/5MBsi7TGQ8 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 29, 2023

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ρίο Μπράνκο στην Ενβίρα, μια κωμόπολη της Πολιτείας Αμαζόνας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

