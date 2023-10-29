Ιράν: Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να εξαπλωθεί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν θέλει ο πόλεμος να "εξαπλωθεί" μετά την επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι.

Από τότε το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας με αεροπορικά πλήγματα και έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να καταστρέψει την υποστηριζόμενη από το Ιράν ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και να επιστρέψουν οι περισσότεροι από 200 άνθρωποι που απήχθησαν από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

"Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να εξαπλωθεί", δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν στο CNN.

Το Ιράν πιθανόν γνώριζε πως η Χαμάς σχεδίαζε "επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ", έχουν πει οι ΗΠΑ, όμως οι αρχικές αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έδειξαν πως ορισμένοι Ιρανοί ηγέτες αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση, που είναι η πιο φονική στην ιστορία του Ισραήλ.

Ο Αμιραμπντολαχιάν απέρριψε σήμερα τους ισχυρισμούς που συνδέουν απευθείας το Ιράν με τις επιθέσεις, αποκαλώντας τους "αβάσιμους".

"Είχαμε πάντα πολιτική, μιντιακή και διεθνή υποστήριξη για την Παλαιστίνη. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε αυτό", είπε.

"Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σε σχέση με αυτή την επιχείρηση που αποκαλείται Καταιγίδα Αλ Άκσα, δεν υπήρξε καμία σχέση σε αυτά τα δεδομένα ανάμεσα στο Ιράν και αυτή την επιχείρηση της Χαμάς, όχι η κυβέρνησή μου ή τμήμα της χώρας μου".

Στρατιώτες των ΗΠΑ και του συνασπισμού δέχθηκαν επιθέσεις τουλάχιστον 19 φορές στο Ιράκ και στη Συρία από υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμιραμπντολαχιάν είπε πως το να συνδέεται το Ιράν με οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή, όταν στοχοποιούνται συμφέροντα των ΗΠΑ, χωρίς να δίνονται αποδεικτικά στοιχεία, είναι "εντελώς λάθος".

Οι άνθρωποι στην περιοχή είναι οργισμένοι, είπε, και "δεν παίρνουν εντολές από εμάς. Ενεργούν ανάλογα με τα δικό τους συμφέρον. Επίσης, αυτό που συνέβη, αυτό που έγινε από τη Χαμάς, ήταν εντελώς παλαιστινιακό".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη πως δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση με το Ιράν, όμως ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε πως η Ουάσινγκτον θα δράσει γρήγορα και αποφασιστικά αν το Ιράν ή οι πληρεξούσιοί του επιτεθούν σε προσωπικό των ΗΠΑ οπουδήποτε.

Το Πεντάγωνο δήλωσε την Πέμπτη πως ο στρατός των ΗΠΑ διενήργησε πλήγματα σε δύο χώρους αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και οργανώσεις τις οποίες υποστηρίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

