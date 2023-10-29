Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν "συνομιλεί με ηγέτες της Μέσης Ανατολής"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε σήμερα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιους ακριβώς.

«Είναι κάτι για το οποίο ήμουν κι εγώ στο τηλέφωνο αργά χθες το βράδυ. Κάτι για το οποίο θα εργαστεί σήμερα ο πρόεδρος, στις συνομιλίες που έχει με τους ηγέτες της περιοχής. Θα επιμείνουμε σε αυτό το πρόβλημα μέχρι να βγάλουμε από τη Γάζα όποιους Αμερικανούς θέλουν να φύγουν», είπε ο Σάλιβαν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

