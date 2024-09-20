Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ αλληλοσπαράσσονται μεταξύ τους τα εσωκομματικά στρατόπεδα και στο ΠΑΣΟΚ οι υποψήφιοι διεκδικητές της ηγεσίας μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη διάδοχη κατάσταση στο κόμμα, το ρόλο της αντιπολίτευσης φαίνεται να είναι αποφασισμένη να συνεχίσει μερίδα βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι «κατατάσσονται» στα «δεξιότερα έδρανα» του κόμματος.

Το στίγμα τους έδωσαν, ήδη, με την πολυσυζητημένη ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια οι έντεκα γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι παρά την άμεση απάντηση που έλαβαν, διαμηνύουν και δημοσίως πλέον ότι είναι αποφασισμένοι να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα και να επιμένουν σε θέματα που απασχολούν έντονα τους πολίτες και χρήζουν την αντίστοιχη προσοχή και από μέρους της κυβέρνησης.

Και παρότι η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ήρθε σε χρόνο ρεκόρ, για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, στην ερώτηση των έντεκα, οι ίδιοι δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι, αφήνοντας ευθέως αιχμές ότι για άλλα ρώτησαν και σε άλλα πήραν απάντηση.

«Έχουμε μία μετατόπιση στο ερώτημα, εμείς δε ρωτήσαμε αν και πόσο εξυγιάνθηκαν οι τράπεζες (…) εμείς ρωτήσαμε για τη θέση των δανειοληπτών. Αυτή η θέση δεν έχει βελτιωθεί» παρατήρησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και ένας εκ των υπογραφόντων βουλευτών, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ανικανοποίητος από την απάντηση δήλωσε και ο έτερος υπογράφων την ερώτηση βουλευτής, Νικήτας Κακλαμάνης σημειώνοντας πως «στην ουσία της απάντησης, αυτή ξεκινάει με το πώς διασώθηκαν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, ενώ εμείς ρωτούσαμε για τον κόσμο. Είχαμε κάνει 5 συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία δεν πήραμε απάντηση», είπε.

Οι υπογράφοντες βουλευτές, ωστόσο, στο σύνολό τους απορρίπτουν τις αιτιάσεις, περί «αντάρτικου», επικαλούμενοι τον συνταγματικό ρόλο των βουλευτών και της συμπολίτευσης, να είναι ενεργοί και να βοηθούν την κυβέρνηση να «γίνεται καλύτερη» όπως σχολιάζουν.

Μάλιστα, προαναγγέλλουν και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής από βουλευτές της ΝΔ, επιχειρώντας και συμβάλλοντας, όπως λένε «να ανακοπεί η πτωτική πορεία του κόμματός τους στις δημοσκοπήσεις» και σημειώνοντας ότι οι κινήσεις τους έχουν στόχο «να στηρίξουμε την κυβερνητική προσπάθεια και όχι για να την αποδυναμώσουμε» όπως τονίζουν.

Τις αιτιάσεις περί γαλάζιας εσωκομματικής αντιπολίτευσης απέρριψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το κλίμα που δημιούργησε η επίμαχη εσωκομματική ερώτηση των έντεκα, δηλώνοντας πως «κάποιοι ανακάλυψαν πολύ καθυστερημένα τη δουλειά που κάνει μια σωστά οργανωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών. Οι βουλευτές έχουν ως βασική υποχρέωση να κάνουν ερωτήσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις. Και, προφανώς, ρωτάνε τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς για διάφορα σημαντικά κοινωνικά θέματα και, αντιστοίχως, οι Υπουργοί έχουν την υποχρέωση να απαντήσουν».

Παρέθεσε μάλιστα σειρά στοιχείων και αριθμών από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που άσκησαν βουλευτές της ΝΔ τόσο κατά την προηγούμενη όσο και κατά την τρέχουσα κυβερνητική θητεία του κόμματος, γνωστοποιώντας ότι «στην πρώτη τετραετία είχαμε 8.045 και σε αυτό τον έναν χρόνο και κάτι της δεύτερης τετραετίας 1.236, δηλαδή σχεδόν 10.000 παρεμβάσεις, κυρίως μέσω ερωτήσεων, έχουν γίνει από τους βουλευτές της ΝΔ».

Σε ό,τι αφορά πάντως, την «ανθρωπογεωγραφία» της εν λόγω, επίμαχης, κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας των γαλάζιων βουλευτών, αποκαλύπτει την κοινή πεποίθησή τους ότι η πυξίδα του κόμματός του πρέπει να δείξει λίγο δεξιότερα, επιστρέφοντας πλησιέστερα στις παραδοσιακές ρίζες της ΝΔ, όπως περιγράφονται στην ιδρυτική της διακήρυξη.

Οι επικριτές τους, αντιθέτως, τους ομαδοποιούν με το χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία από τους έντεκα ερωτώντες βουλευτές είχαν σταθεί απέναντι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τους καταλογίζουν δυσαρέσκεια, επειδή δεν αξιοποιήθηκαν κατά τον ανασχηματισμό μετά τις ευρωεκλογές.

