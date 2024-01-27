Στο δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda ξέσπασε πυρκαγιά αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί μετά το πλήγμα που δέχθηκε το σκάφος από αντιπλοϊκό πύραυλο των Χούθι χθες στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσαν ο οίκος εμπορίας εμπορευμάτων Trafigura και ο αμερικανικός στρατός.

«Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός πυρόσβεσης του πλοίου για την καταστολή και τον έλεγχο της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μια δεξαμενή φορτίου στη δεξιά πλευρά», ανέφερε η εταιρία Trafigura σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με το δεξαμενόπλοιο.

Ο αμερικανικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και άλλα σκάφη παρείχαν βοήθεια μετά το πλήγμα που δέχθηκε το Marlin Luanda από αντιπλοϊκό πύραυλο των Χούθι.

Το Marlin Luanda, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ανέφερε ζημιές, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα στην πλατφόρμα "Χ" το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command/CENTCOM).

Περίπου οκτώ ώρες αργότερα, ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε αντιπλοϊκό πύραυλο των Χούθι που είχε στόχο την Ερυθρά Θάλασσα και ήταν έτοιμος για εκτόξευση, σύμφωνα με την CENTCOM. Ο πύραυλος «συνιστούσε άμεση απειλή για τα εμπορικά σκάφη και τα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones που φέρουν εκρηκτικά και πυραύλους από τις 19 Νοεμβρίου, ως απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασίρα των Χούθι μετέδωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσαν δύο αεροπορικές επιθέσεις που είχαν στόχο το λιμάνι Ρας Ίσα στην επαρχία Χοντέιντα της Υεμένης. Δεν ήταν σαφές εάν επρόκειτο για το πλήγμα που ανέφερε η CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

