Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε αργά χθες (τοπική ώρα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) στις νότιες ακτές της Γουατεμάλας, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο (USGS).

Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα, ωστόσο έχουν αναφερθεί κάποιες υλικές ζημιές.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 23.52 τοπική ώρα χθες (07.52 ώρα Ελλάδας σήμερα), σύμφωνα με ανακοίνωση της σεισμολογικής υπηρεσίας της Γουατεμάλας INSIVUMEH, έγινε επίσης αισθητός στο γειτονικό Ελ Σαλβαδόρ. Αξιωματούχοι στο Ελ Σαλβαδόρ χαρακτήρισαν τον σεισμό «ισχυρό» και ανέφεραν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Τασίσκο, σε απόσταση περίπου 100 χλμ νοτίως της πρωτεύουσας Γουατεμάλα, όπου ήχησαν συναγερμοί και κάποιοι τρομαγμένοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 108 χλμ.

Εξαιτίας της σεισμικής δόνησης, κατέρρευσαν τμήματα της πρόσοψης σε εκκλησία στην πόλη Σαν Πάμπλο Χοκοπίλας, που βρίσκεται βορειοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της χώρας CONRED.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

