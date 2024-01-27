Λογαριασμός
Το πρώτο 24ωρο του βασιλιά Καρόλου στο νοσοκομείο - Πότε αναμένεται εξιτήριο

Τι μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Θανάσης Γκαβός

καρολος

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic συνεχίζει να νοσηλεύεται ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος υποβλήθηκε στην προαναγγελθείσα από την περασμένη εβδομάδα επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από το Λονδίνο ο Θανάσης Γκαβός, ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε το πρωί της Παρασκευής, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, η οποία αποχώρησε από το νοσοκομείο το απόγευμα και επέστρεψε το βράδυ για περίπου 1,5 ώρα. Όπως είπε η βασίλισσα Καμίλα, ο σύζυγός της είναι καλά.

«Υπάρχει ελπίδα να βγει μέσα στο σαββατοκύριακο», είπε  ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ  και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος μονάρχης το βράδυ της Παρασκευής ζήτησε στο δωμάτιό του για να μελετήσει και να υπογράψει κάποια έγγραφα.  

