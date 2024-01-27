CENTCOM: Πύραυλος των Χούθι έπληξε το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda στον Κόλπο του Άντεν

Πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξε χθες Παρασκευή το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 7:45 μ.μ. (ώρα Υεμένης, 6.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχή που ελέγχουν στην Υεμένη και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/V Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Το καταδρομικό USS Carney (DDG 64) και άλλα συμμαχικά πλοία ανταποκρίθηκαν και προσφέρουν βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Οκτώ ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν αντιπλοϊκό πύραυλο που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

