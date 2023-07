Ιδιοκτήτης σπιτιού στην Καλιφόρνια «πιάνει» τη μαμά αρκούδα και το μικρό της να κάνουν βουτιά στην πισίνα τους – Δείτε video Κόσμος 14:55, 28.07.2023 linkedin

Τα πλάνα κατέγραψαν τη μαμά αρκούδα και το μωρό της να πλατσουρίζουν μαζί στην εξωτερική πισίνα του σπιτιού