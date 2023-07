Ρωσία: Ο Πούτιν λέει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τη σύγκρουση με την Ουκρανία αλλά το Κίεβο αρνείται Κόσμος 14:48, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι όποιες συνομιλίες πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν αυτές τις «νέες πραγματικότητες»