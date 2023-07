Εμπρηστής «πιάστηκε» στα πράσα από drone της Αστυνομίας ενώ έβαζε φωτιές στην Ιταλία - Βίντεο

Ένας 47χρονος εμπρηστής στη Καλαβρία της Νότιας Ιταλίας που οδηγούσε μοτοσικλέτα και σταματούσε ανά διαστήματα για να ανάψει φωτιές «πιάστηκε» στα πράσα από ένα drone της Αστυνομίας και όταν κατάλαβε ότι τον καταγράφει, άρχισε να του πετάει πέτρες.

Η Αστυνομία θεωρεί ότι συνέλαβε έναν κατά συρροή εμπρηστή χάρη σε αυτό το drone. Από τις αρχές Ιουλίου, η περιοχή της Καλαβρίας πολιορκείται από μια σειρά καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Στην Ιταλία οι αρχές χρησιμοποιούν περίπου 30 drones με κάμερες υψηλής ανάλυσης και δυνατότητες θερμικής απεικόνισης, ως μέρος μιας πολιτικής «μηδενικής ανοχής» έναντι εκείνων που προκαλούν πυρκαγιές.

Οι χειριστές των drones της Καλαβρίας παρατήρησαν καπνό να βγαίνει από τους θάμνους στην ύπαιθρο στην Curinga, προτού εντοπίσουν έναν άνδρα να περπατά κατά μήκος ενός χωμάτινου δρόμου.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Δευτέρα από τον κυβερνήτη της Καλαβρίας, Roberto Occhiuto, δείχνει τον άνδρα, κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, να παρκάρει την κόκκινη μηχανή του και να αρχίζει να βάζει φωτιές.

