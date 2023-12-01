Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στον Περιφερειακό δρόμο της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα μέλη του πληρώματος τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το ελικόπτερο σύμφωνα με το ΑΒC Madrid συνετρίβη στο 6ο χιλιόμετρο, στη συνοικία Χορταλέζα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ένας από τους επιβαίνοντες μπόρεσε να βγει με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο άλλος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τα συνεργεία διάσωσης, έχοντας υποστεί κάταγμα μηριαίου οστού.

Επιπλέον, έχει τραυματιστεί ελαφρά και ένα τρίτο άτομο, ο οποίος είναι οδηγός οχήματος που οδηγούσε και φέρεται να έχει υποστεί κοψίματα από σπασμένα τζάμια.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό «On The Wings of Aviation», πρόκειται για ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στην έκθεση European Rotors που γινόταν στην Μαδρίτη.

Η Αστυνομία διέκοψε για κάποιες ώρες την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού η οποία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση του ελικοπτέρου.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.