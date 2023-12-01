Η πλατφόρμα διαδικτυακής κράτησης καταλυμάτων Booking.com και η Warner Bros. Pictures ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν δύο σουίτες με θέμα την καραμέλα, αλλά και με μπόλικη σοκολάτα εμπνευσμένες από τον πιο διάσημο σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα και με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Wonka» στους κινηματογράφους, στις 15 Δεκεμβρίου.

Με την ονομασία «Wonka Sweet Suites», τα εντυπωσιακά δωμάτια βρίσκονται στο «Park Lane New York» με θέα το Σέντραλ Παρκ και στο ξενοδοχείο «Viceroy Santa Monica» στην Καλιφόρνια. Τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα κλείσουν τη διαμονή τους στις 13 Δεκεμβρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας θα μπορούν να απολαύσουν τον ύπνο τους σε ένα μοναδικό κρεβάτι από σοκολάτα, με κλινοσκεπάσματα από marshmallows κάτω από ροζ σύννεφα από μαλλί της γριάς για πολύ γλυκά...όνειρα.

Αυτή η μοναδική εμπειρία απόλαυσης με βρώσιμες ανέσεις ανάμεσα σε μία μοναδική διακόσμηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου και κοστίζει μόλις $12,15. Ανάμεσα στα σοκολατένια γλυκίσματα σε φυσικό μέγεθος που ξεχωρίζουν είναι ένα αντίγραφο του δέντρου στο ζαχαροπλαστείο του Γουόνκα ενώ τα δύο πρωτότυπα καταλύματα θα έχουν απεριόριστα βάζα με ζαχαρωτά, τσίχλες και γλειφιτζούρια ουράνιο τόξο.

Επίσης για τους τυχερούς επισκέπτες θα παρέχεται μεταφορά από το αεροδρόμιο, εισιτήρια για τη νέα ταινία στους κινηματογράφους, αφίσες, ποτά εμπνευσμένα από γλυκά και πολλά άλλα δώρα.

