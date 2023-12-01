Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε την Παρασκευή για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, λέγοντας ότι «η μοίρα της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή».
Απευθυνόμενος στη σύνοδο κορυφής της COP28 για το κλίμα στο Ντουμπάι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι η διάσκεψη πρέπει να αποτελέσει αχτίδα ελπίδας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.
«Κάντε αυτό το COP μια νέα ελπίδα για το μέλλον», ήταν η έκκληση του Αντόνιο Γκουτέρες στους παγκόσμιους ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη.
«Μπορείτε να αποτρέψετε πλανητική αποτυχία. Χρειαζόμαστε ηγεσία, συνεργασία και πολιτική βούληση. Και τη χρειαζόμαστε τώρα», είπε ο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι η «κλιματική δικαιοσύνη» έχει ήδη «αργήσει πολύ».
«Οι αναπτυσσόμενες χώρες καταστρέφονται από καταστροφές που δεν προκάλεσαν», είπε δε.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύνοδος COP28 θα υπογραμμίσει την ανάγκη «να διατηρηθεί ένα βιώσιμο κλίμα», ενώ θα τονίσει ότι η παραγωγή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου «πρέπει να μειωθεί γρήγορα».
Ένας άλλος βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η γεωθερμική ενέργεια. Ο ΟΗΕ θέλει να τριπλασιαστεί η χωρητικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 αναφέρει το Anadolu.
Η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις για την προσαρμογή και την κλιματική ανθεκτικότητα «χρειάζονται ένα κβαντικό άλμα», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΟΗΕ.
Πηγή: skai.gr
