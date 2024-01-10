Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονος πέφτει νεκρός σε πλατεία χωριού στη Γάζα από πυρά Ισραηλινών

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των τριών νέων αντρών χωρίς προφανή λόγο - Ένας από τους τραυματίες Παλαιστίνιους πυροβολήθηκε για δεύτερη φορά όταν προσπάθησε να φύγει

Γάζα

Βίντεο κάμερας ασφαλείας σε χωριό της Δυτικής Όχθης δείχνει τη στιγμή που ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν εν ψυχρώ τρεις νέους εκ των οποίων ο ένας 17 ετών σκοτώθηκε. 

Το βίντεο που δημοσιεύει το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press δείχνει έναν νεαρό άνδρα να στέκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Beit Rima όταν ξαφνικά πυροβολείται και πέφτει στο έδαφος. Δύο άλλοι που σπεύδουν να τον βοηθήσουν δέχονται επίσης πυροβολισμού και πέφτουν στο έδαφος.  

Η αιματηρή επίθεση στο χωριό Beit Rima έγινε την περασμένη εβδομάδα και πρόκειται για ένα από τα περιστατικά που στρατιώτες πυροβολούν χωρίς πρόκληση, γεγονός που σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε  ότι στρατεύματα μπήκαν στο Beit Rima τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στο πλαίσιο μιας «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης». Ανέφερε επίσης, ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον υπόπτων που τους πέταξαν εκρηκτικά και βόμβες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας πυροβολισμοί Νεκρός Ισραήλ Μεσανατολικό
