Βίντεο κάμερας ασφαλείας σε χωριό της Δυτικής Όχθης δείχνει τη στιγμή που ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν εν ψυχρώ τρεις νέους εκ των οποίων ο ένας 17 ετών σκοτώθηκε.

Το βίντεο που δημοσιεύει το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press δείχνει έναν νεαρό άνδρα να στέκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Beit Rima όταν ξαφνικά πυροβολείται και πέφτει στο έδαφος. Δύο άλλοι που σπεύδουν να τον βοηθήσουν δέχονται επίσης πυροβολισμού και πέφτουν στο έδαφος.

Η αιματηρή επίθεση στο χωριό Beit Rima έγινε την περασμένη εβδομάδα και πρόκειται για ένα από τα περιστατικά που στρατιώτες πυροβολούν χωρίς πρόκληση, γεγονός που σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στρατεύματα μπήκαν στο Beit Rima τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στο πλαίσιο μιας «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης». Ανέφερε επίσης, ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον υπόπτων που τους πέταξαν εκρηκτικά και βόμβες.

