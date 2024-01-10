Συνάντηση Μπλίνκεν - Αμπάς: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν «απτά μέτρα» για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν "επανέλαβε σήμερα ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν απτά μέτρα για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους" κατά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ επέμεινε επίσης στο γεγονός ότι "όλοι οι παλαιστινιακοί φόροι που συλλέγονται από το Ισραήλ (πρέπει) συστηματικά να μεταβιβάζονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, βάσει των προηγούμενων συμφωνιών", την ώρα που το Ισραήλ μπλοκάρει τους πόρους αυτούς, πράγμα το οποίο προκαλεί οικονομικές δυσκολίες στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Κατά την συνάντηση που είχε με τον Αμπάς, ο Μπλίνκεν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να υιοθετηθούν "διοικητικές μεταρρυθμίσεις" που θα μπορούν "να ωφελήσουν τον παλαιστινιακό λαό".

Η συνάντηση αυτή έγινε μια ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, τις περιφερειακές εντάσεις και το μέλλον της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύει τους παλαιστίνιους αμάχους στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συναντήθηκε σήμερα με τον Αμπάς με στόχο κυρίως να θίξει το ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Χθες το βράδυ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι κατά την συνάντησή του με τον Αμπάς θα συζητούσε για την ευθύνη της Παλαιστινιακής Αρχής να προβεί στη μεταρρύθμισή της και στην βελτίωση της διακυβέρνησής της, απηχώντας την πεποίθηση της Ουάσινγκτον ότι ο 88χρονος Αμπάς πρέπει να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της Παλαιστινιακής Αρχής προετοιμάζοντάς την για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη γίνεται έπειτα από την περιοδεία του σε αραβικά κράτη συμμάχους της Ουάσινγκτον, τα οποία, όπως δήλωσε, επιθυμούν στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά μόνον αν αυτό περιλαμβάνει έναν "πρακτικό δρόμο" που θα οδηγήσει σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Μπλίνκεν αρνήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή του για ένα παλαιστινιακό κράτος. Σημείωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει "σκληρές αποφάσεις, σκληρές επιλογές" για να επωφεληθεί της ευκαιρίας που προσφέρει η περιφερειακή ολοκλήρωση.

Σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί επίσης στο Μπαχρέιν, προσθέτοντας άλλον έναν σταθμό στην μαραθώνια διπλωματική του περιοδεία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί σημαντική αμερικανική βάση, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος.

Εκεί αναμένεται να συναντήσει κυρίως τον βασιλιά Χάμαντ Μπιν Ίσα αλ Χαλίφα στο πλαίσιο των επαφών που έχει για τα μέσα αποφυγής μιας κλιμάκωσης της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.