Ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας είναι «υπερβολικά υψηλός», έκρινε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, που σήμερα συναντάται με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να συζητήσουν για το ακανθώδες ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στον θύλακο, που υπέστη τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των βομβαρδισμών του Ισραήλ.

Χθες ο κ. Μπλίνκεν συναντήθηκε στο Τελ Αβίβ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ και κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύει τους παλαιστίνιους αμάχους στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Γνωρίζουμε πως όταν αντιμετωπίζεις έναν εχθρό που κρύβεται μέσα στον άμαχο πληθυσμό, που κρύβεται σε σχολεία και σε νοσοκομεία για να ανοίξει πυρ, τα πράγματα γίνονται απίστευτα δύσκολα. Όμως το τίμημα που πληρώνουν καθημερινά οι άμαχοι στη Γάζα, ειδικά τα παιδιά, είναι υπερβολικά υψηλό», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στον Τύπο.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ξέσπασε αφού εξαπολύθηκε την 7η Οκτωβρίου η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από την ίδρυση του εβραϊκού κράτους το 1948.

Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας κι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23.210 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Οι εχθροπραξίες εισήλθαν αυτή την εβδομάδα στον τέταρτο μήνα τους καθώς ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις καταστροφικές συνθήκες για τον πληθυσμό στον θύλακο υπό ολοκληρωτική πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου.

Η «μεταρρύθμιση» και το «μετά»

Η Λωρίδα της Γάζας έχει ανάγκη να φθάσουν «περισσότερα τρόφιμα, περισσότερο νερό, περισσότερα φάρμακα», αναγνώρισε χθες ο κ. Μπλίνκεν, καλώντας παράλληλα το Ισραήλ να «σταματήσει να παίρνει μέτρα που υπονομεύουν τη δυνατότητα των Παλαιστινίων να κυβερνήσουν» τις περιοχές τους.

Λίγο πριν από την αναχώρηση του αμερικανού ΥΠΕΞ για την περιοδεία αυτή στη Μέση Ανατολή, την τέταρτη κατά σειρά από το ξέσπασμα του πολέμου, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας παρουσίασε το περίγραμμα σχεδίου για την «επόμενη μέρα», την κατάσταση «μετά» τον πόλεμο στον θύλακο.

Το σχέδιο Γκάλαντ προβλέπει πως δεν θα υπάρχει «ούτε η Χαμάς», ούτε «ισραηλινή πολιτική διοίκηση» στον παλαιστινιακό θύλακο, κι ότι τη Λωρίδα της Γάζας θα κυβερνήσουν Παλαιστίνιοι που δεν θα είναι «εχθρικοί» έναντι του Ισραήλ.

Ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου απαιτούν να πάνε ξανά έποικοι στη Γάζα και να «ενθαρρυνθούν» οι παλαιστίνιοι κάτοικοί της να «μεταναστεύσουν», ενώ η Ουάσιγκτον θα ήθελε, σύμφωνα με αναλυτές, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά αφού υπάρξει «μεταρρύθμισή» της.

Το 2007, η Παλαιστινιακή Αρχή έχασε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έκτοτε κυβερνά η Χαμάς, και δεν ασκεί την —περιορισμένη— εξουσία της παρά στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ευθύνη να μεταρρυθμιστεί, να βελτιώσει τη διακυβέρνησή της», κάτι που «σχεδιάζω να εγείρω στον πρόεδρο Αμπάς» στη σημερινή συνάντηση, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, που εξελέγη για πρώτη και τελευταία φορά το 2005, θα συναντηθεί σήμερα στην Ιορδανία με τον μονάρχη Αμπντάλα Β΄ και τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, για να συζητήσουν σχέδιο προκειμένου να υπάρξει «άμεση κατάπαυση του πυρός» και αδιάκοπη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το Αμάν.

«Χάθηκαν όλα»

Διεθνείς οργανισμοί δεν σταματούν να προειδοποιούν ότι εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το 85% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί αναγκαστικά και η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει με το σταγονόμετρο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τόνισε χθες ότι οι δυνατότητες που έχει να βοηθήσει τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας «μειώνονται» την ώρα που χειροτερεύει η «ανθρωπιστική καταστροφή».

«Εξαιτίας της έλλειψης νερού, δεν πλενόμαστε παρά μια φορά τον μήνα, υποφέρουμε ψυχολογικά ενώ οι ασθένειες εξαπλώνονται παντού», περιέγραψε ο Ιμπραήμ Σαντάτ, Παλαιστίνιος που έχει εκτοπιστεί.

«Δεν έχουν περάσει ούτε εκατό μέρες, αλλά είναι λες και πέρασαν εκατό χρόνια», πρόσθεσε ο Αμπντουλαζίζ, άλλος εκτοπισμένος στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου αναζήτησαν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

«Όλα τα όνειρά μας χάθηκαν, ως νέες ονειρευόμασταν να βρούμε δουλειά, να σπουδάσουμε. Τα παιδιά θα χάσουν χρόνια από τη ζωή τους ζώντας εδώ. Κάποια πήγαιναν σχολείο, κάποια νηπιαγωγείο, άλλα όλ’ αυτά δεν είχαν καμιά σημασία, χάθηκαν όλα», αναστέναξε η Χαντίλ Σεχάτα, 23χρονη εκτοπισμένη.

Έπειτα από μαζικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας αρχικά, ο στρατός του Ισραήλ έχει βάλει πλέον στο στόχαστρό του κυρίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα του θυλάκου, όπου εξαπέλυσε νέες επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Ισραήλ δέχθηκε καταρχήν να σταλεί «αποστολή αξιολόγησης» του ΟΗΕ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ενόψει της ενδεχόμενης επιστροφής εκτοπισμένων, είπε χθες ο κ. Μπλίνκεν.

«Περιφερειακή προσέγγιση»

Η λιβανική Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες πως έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για τους θανάτους ανώτερου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονά της, του Ουισάμ Ταουίλ, και του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι.

Εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολά παραβρέθηκαν χθες στην κηδεία του Ουισάμ Ταουίλ στο χωριό του, το Χάραμπατ Σαλέμ, όπου σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα με στόχο το αυτοκίνητό του, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Επρόκειτο για το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά που σκοτώθηκε αφότου άρχισαν —την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της Χαμάς— ανταλλαγές πυρών στα σύνορα, που εγείρουν φόβους για την εξάπλωση του πολέμου σε όλη την περιφέρεια, κάτι που προσπαθεί να αποτρέψει με την περιοδεία του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο κ. Μπλίνκεν είπε χθες πως συζήτησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας με ηγέτες χωρών της περιοχής που είναι έτοιμοι να εργαστούν για «διαρκή» λύση που θα βάλει τέλος στον «κύκλο της βίας» και θα εγγυάται «την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Όλοι τους όμως υπογράμμισαν πως αυτό δεν θα μπορέσει να προχωρήσει παρά μόνο εάν υπάρξει περιφερειακή προσέγγιση, που θα συμπεριλαμβάνει δρόμο προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

