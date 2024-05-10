Τίτλοι τέλους και επίσημα έπεσαν ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στον Κιλιάν Εμπαπέ! Ο Γάλλος άσος ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media πως διανύει την τελευταία του σεζόν στους Παριζιάνους και σε λίγο καιρό που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του δεν θα ανανεώσει.



Μάλιστα, αναφέρει πως αυτή την Κυριακή στο ματς της Παρί με την Τουλούζ θα είναι το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι. Είναι γνωστό πολύ καιρό πως ο Εμπαπέ έχει κλείσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Γάλλος είχε υπογράψει στη «βασίλισσα» από τα τέλη του Φεβρουαρίου. Στο video βέβαια δεν αναφέρει την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, απλά ήθελε ο ίδιος να ανακοινώσει την αποχώρησή του στον κόσμο της Παρί.



«Ήθελα να σας μιλήσω. Πάντα έλεγα ότι θα σας μιλήσω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήθελα να σας πω σε όλους ότι αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν πρόκειται να συνεχίσω και θα ολοκληρώσω την περιπέτεια μου σε λίγες εβδομάδες, θα παίξω αυτή την Κυριακή τον τελευταίο μου αγώνα στο Parc des Princes», είπε αρχικά στη δήλωσή του ο Γάλλος σούπερ σταρ.

