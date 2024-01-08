Δυτική Όχθη: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στην Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Τα θύματα είναι τρεις άνδρες, ηλικίας 22-24 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ (σ.σ. η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ), αναφέρεται ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με μυστικούς αστυνομικούς που επιχειρούσαν να συλλάβουν υπόπτους για τρομοκρατικές ενέργειες.

Σκοτώθηκαν τρεις τρομοκράτες που επιχειρούσαν να διαφύγουν», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά. Ένας τέταρτος Παλαιστίνιος συνελήφθη και ανακρίνεται, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι αιματηρές συγκρούσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες στη Δυτική Όχθη, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

