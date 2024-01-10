Ερντογάν: Θέλησή μας να προστατεύσουμε τη Γαλάζια Πατρίδα από το Αιγαίο μέχρι τη Μεσόγειο

Στις προκλητικές του δηλώσεις επανήλθε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν ο οποίος κατά την ομιλία του στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, επανέλαβε τις αναφορές περί «γαλάζιας πατρίδας».

«Η Τουρκία ενισχύει τη δύναμή της ως διαμορφωτής παιχνιδιού στην παγκόσμια σκακιέρα μέρα με τη μέρα. Το εκφράζουν πολλοί συνομιλητές μας από την Ευρώπη μέχρι την Ασία» ανέφερε ο Ερντογάν και πρόσθεσε «δημοσιεύονται ειδήσεις και άρθρα σχετικά με την αυξανόμενη παρουσία μας στην παγκόσμια πολιτική, μερικές φορές υποκινούμενα από φθόνο. Σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζονται κάποιοι, δεν έχει γίνει αλλαγή άξονα στη χώρα μας, η χώρα μας έχει βρει τον πραγματικό της άξονα. Το όνομα αυτού του άξονα είναι ο άξονας της Τουρκίας», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε: «Δεν συμπεριφερόμαστε όπως παλιά, σκεπτόμενοι τι λένε οι άλλοι. Καθορίζουμε τις πολιτικές μας γύρω από την Τουρκία. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό ανεξάρτητα από το τι λέει κάποιος. Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της χώρας μας τόσο διπλωματικά όσο και στρατιωτικά. Οι δραστηριότητές μας είναι ένα παράδειγμα αυτού. Η απελευθέρωση του Καραμπάχ με τους αδελφούς μας από το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα από αυτά. Η θέλησή μας να προστατεύσουμε τη Γαλάζια Πατρίδα από το Αιγαίο μέχρι τη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα από αυτά. Τα επιτεύγματα της χώρας μας δεν ήταν τυχαία».

Παράλληλα ο κ. Ερντογάν αναφερόμενος στο Ισραήλ τόνισε πως «έχουν συλληφθεί πολλοί πράκτορές τους. Απόρησαν Αυτό είναι η αρχή θα έρθουν κι άλλα βήματα».

Την ίδια στιγμή, ο Iμπραήμ Καλίν ανακοίνωσε πως θα ιδρυθεί ακαδημία της ΜΙΤ κατά την εκδήλωση για την 97η επέτειο ίδρυσης των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

