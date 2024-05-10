Δεύτερος στο Diamond League στίβου της Ντόχα ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και «χρυσός» Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος είχε άλμα στα 8,36 στην πέμπτη του προσπάθεια στον αγώνα στην πρωτεύουσα του Κατάρ.



Πρώτος ήταν ο Τζαμαϊκανός Κάρι ΜακΛόιντ με 8,52.

Τα άλματα του Τεντόγλου ήταν 8,15 (3,9), άκυρο, 7,72 (2,9), 8,26 (3,9), 8,34 (2,7) κι 8,36 (1,9).Καλή εμφάνιση έκανε κι η Κατερίνα Στεφανίδη στον πρώτο αγώνα της στο επί κοντώ στον ανοιχτό στίβο. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ξεπέρασε τα 4,63 με την τρίτη της προσπάθεια και κατέλαβε την πέμπτη θέση.Η 34χρονη σταρ ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα στα 4,43 και, στη συνέχεια, ξεπέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 4,53 και τα 4,63, αλλά απέτυχε τρεις φορές στα 4,73.Την πρώτη θέση στον αγώνα πήρε η κορυφαία φέτος, η Βρετανίδα Μάλι Κόντερι με 4,73.

