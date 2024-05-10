Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (12/5) στον δήμο Αχαρνών, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Thrakomakedones Run».

Ειδικότερα, από τις 09.45 έως 13.30 θα πραγματοποιηθούν προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της διαδρομής, που θα λάβει χώρα σε οδούς περιοχής του δήμου Αχαρνών, ως εξής:

Πλατεία Θρακομακεδόνων - αριστερά Δημοκρίτου - αριστερά Πτολεμαίου - αριστερά Στρωμνίτσης - δεξιά Δημ. Πολιορκητού - συνέχεια Αξιού - αριστερά Όθωνος - δεξιά Δοϊράνης - αριστερά Σερρών - δεξιά Μακεδονομάχων - δεξιά Δράμας - δεξιά Στρυμώνος - δεξιά Αξιού - αριστερά Έβρου - δεξιά Σιατίστης - δεξιά Πρωταγόρα - τερματισμός στην Πλατεία Θρακομακεδόνων.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

