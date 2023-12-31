Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών Eurostar επαναλήφθηκε ομαλά σήμερα το πρωί στο Λονδίνο, την επομένη της ακύρωσης όλων των δρομολογίων εξαιτίας πλημμύρας σε σήραγγες, γεγονός που προκάλεσε τον αποκλεισμό περίπου 30.000 επιβατών στη διάρκεια ενός από τα σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς.

«Αισθάνομαι αληθινά τυχερή», λέει η Λάιζα Τόμσον καθώς στέκεται στην ουρά στο σταθμό Σεντ Πάνκρας για να πάρει το τρένο των 10:30 για το Παρίσι. Αυτή η 27χρονη Λονδρέζα θα μπορέσει να κάνει ρεβεγιόν με τους γονείς της στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Επρόκειτο να πάρω το τρένο χθες στις 06:30, αλλά ματαιώθηκε. Μετά κατάφερα να βρω μια θέση για σήμερα», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εταιρεία Eurostar ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ την επανάληψη της κυκλοφορίας των συρμών για σήμερα, μετά την πλημμύρα που σημειώθηκε σε δύο σήραγγες στη νότια Αγγλία και προκάλεσε την ακύρωση των 41 σιδηροδρομικών δρομολογίων που προβλέπονταν για χθες.

Η εταιρεία διευκρίνισε πως «τουλάχιστον μια σήραγγα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πως μπορεί να εξασφαλισθεί «πλήρης παροχή υπηρεσιών». «Θα τεθουν περιορισμοί στην ταχύτητα το πρωί, πράγμα που μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις», προειδοποίησε ωστόσο στην ανακοίνωσή της η Eurostar.

Σήμερα το πρωί στο σταθμό Σεντ Πάνκρας οι επιβάτες σχηματίζουν μεγάλες ουρές. Τα δρομολόγια γίνονται ωστόσο στην ώρα τους, αν και ένα μήνυμα προειδοποιεί πως είναι πιθανό να διαρκέσουν περισσότερο απ' ό,τι συνήθως.

Χθες, Σάββατο, περίπου 30.000 επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες ή το Άμστερνταμ και αναζητούσαν κάποιο εναλλακτικό σχέδιο: αεροπλάνο, λεωφορείο, οχηματαγωγό ή ξενοδοχείο για να παρατείνουν την παραμονή τους στο Λονδίνο.

Η εταιρεία εξέφρασε χθες τη «μεγάλη λύπη» της και κάλεσε τους πελάτες της να επισκεφθούν τον ιστότοπό της για να μάθουν τι αποζημίωση μπορούν να διεκδικήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

